Cambios en la Quinta de Olivos: qué se sabe de los despidos que ordenó Milei en su residencia

El Gobierno confirmó una profunda reorganización en la Quinta Presidencial de Olivos, donde fueron despedidos 12 trabajadores por decisión de la administración de Javier Milei. Las modificaciones también contemplan traslados de personal y el traspaso de la seguridad y la administración del predio a la Casa Militar.

Según indicaron fuentes oficiales a LA NACION, la medida se adoptó después de una investigación interna por presuntas “filtraciones” relacionadas con las actividades del Presidente y de su círculo más cercano. Entre los cesanteados se encuentra Osvaldo Javier Sosa, quien hasta ahora se desempeñaba como intendente de la residencia.

La Casa Militar, que depende de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asumirá el control integral de Olivos. El proceso de transferencia de responsabilidades y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

Por qué despidieron a 12 trabajadores de la Quinta de Olivos

El Ejecutivo vinculó las desvinculaciones y reasignaciones con posibles riesgos para la seguridad presidencial y el manejo de información dentro de la residencia.

“Se encuadra en una serie de filtraciones que le han hecho llegar al Gobierno. Entonces, se decidió un refuerzo de la seguridad”, señalaron fuentes oficiales a LA NACION.

Desde la Casa Rosada aseguraron que se realizó una investigación que habría detectado “un riesgo para la información y también para la seguridad”, circunstancia que habría motivado la decisión sobre los empleados. Sin embargo, no trascendieron detalles sobre las filtraciones ni se precisó qué participación habría tenido cada uno de los trabajadores apartados.

Entre los despedidos hay personal de distintas áreas, como jardinería, administración y cocina, según informó el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.

“No los dejaron entrar. Los mandaron a sus casas a esperar el telegrama”, sostuvo el dirigente sindical. También aseguró que los trabajadores no recibieron explicaciones sobre las razones de las cesantías y denunció que una de las personas afectadas se encuentra de licencia por cáncer. El Gobierno no respondió sobre este último punto.

En medio de las versiones que circularon tras conocerse la reestructuración, fuentes autorizadas negaron que la medida estuviera relacionada con algún inconveniente con los perros de Milei. “Son mentiras”, afirmaron.

El presidente Javier Milei habría denunciado "espionaje interno" en la Quinta de Olivos de parte del personal de civil y echó a los trabajadores de la residencia Hernán Zenteno - La Nación

Quiénes quedaron afuera de la residencia presidencial

Uno de los principales desplazados fue Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba como intendente de la Quinta de Olivos. Había llegado al cargo por su parentesco con María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General e integrante del círculo cercano de Karina Milei.

Consultadas sobre una eventual fricción entre la secretaria general y su colaboradora, fuentes oficiales descartaron esa interpretación y argumentaron que la nueva conducción encabezada por la Casa Militar tiene la facultad de designar a su propio equipo al frente del predio.

La decisión también provocó el rechazo de ATE Nacional. Su titular, Rodolfo Aguiar, adelantó que el sindicato se declaró en “alerta” y no descartó adoptar medidas de fuerza contra las desvinculaciones.

“¿En serio va a despedir a los trabajadores de la quinta presidencial? No se lo vamos a permitir”, expresó Aguiar al cuestionar públicamente al Presidente.

URGENTE!!

ATE DEFINE MEDIDAS DE FUERZA POR DESPIDOS EN OLIVOS!!



¿DE VERDAD ALGUNOS SIGUEN PENSANDO QUE NO ESTÁ LOCO?

¿EN SERIO VA A DESPEDIR A LOS TRABAJADORES DE LA QUINTA PRESIDENCIAL? NO SE LO VAMOS A PERMITIR

POCO FALTA PARA QUE DIGA QUE LO QUIEREN ENVENENAR, COMO PENSABA… pic.twitter.com/Ma20XIJtzo — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 17, 2026

Qué cambiará con el control de la Casa Militar

La reorganización implica que la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, tal como funcionaba hasta ahora, quedará diluida dentro del nuevo esquema. La Casa Militar tendrá bajo su órbita tanto la protección como la administración del predio.

No obstante, desde el Gobierno aclararon que esto no significa que todas las tareas civiles pasarán a ser realizadas por efectivos de las Fuerzas Armadas.

“No quiere decir que los militares hagan actividades de civiles. Pero las personas que tengan relación con el Presidente van a trabajar bajo las órdenes de Casa Militar”, explicaron fuentes oficiales.

El organismo está conducido por el coronel Sebastián Ignacio Ibáñez, quien reporta directamente a Karina Milei. Además de custodiar al Presidente, la Casa Militar desplegó en otras oportunidades operativos vinculados con la cobertura de actos oficiales y las restricciones impuestas a la prensa acreditada en la Casa Rosada.

El área también presentó una denuncia contra periodistas por supuesto espionaje dentro de la sede gubernamental —que luego fue desestimada por la Justicia— e intervino en procedimientos que limitaron el trabajo de camarógrafos durante algunas apariciones públicas de Milei.

El ingreso a Olivos por la calle Villate Alejandro Guyot

La explicación oficial y la próxima visita del Papa

El Ejecutivo comunicó que la Casa Militar asumirá la “responsabilidad integral” de la seguridad de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. Según el texto oficial, el objetivo es fortalecer la protección y facilitar los procesos administrativos internos.

En ese comunicado no se hizo referencia a las supuestas filtraciones. En cambio, la Casa Rosada argumentó que los cambios buscan “elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno” frente a la escalada de la inseguridad global y la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.