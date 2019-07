Camilo Vaca Narvaja reflota el cruce de su padre con Claudia Rucci

Fuente: Archivo

Después de expresar su molestia por la candidatura a intendente de Bariloche del exlíder de la organización guerrillera Fernando Vaca Narvaja, Claudia Rucci fue interpelada por Camilo Vaca Narvaja, quien, si bien planteó la necesidad de que se esclarezca el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci- cuyo asesinato en la década del '70 se atribuyó a la organización Montoneros-, puso en tela de juicio su candidatura como senadora bonaerense del oficialismo.

Horas después, la hija del gremialista reflotó el cruce y le contestó por medio de otra carta pública, la cual inició con un agradecimiento, al que le siguieron fuertes críticas al cristinismo, y concluyó con un llamado a revisar y afrontar los acontecimientos de la historia reciente.

Si bien no es la primera vez que Rucci protagoniza un fuerte cruce con el exmontonero Fernando Vaca Narvaja, apenas conoció la candidatura por la intendencia de Bariloche del exlíder de la organización guerrillera difundió, el 26 de junio, una carta pública en donde le recriminó la falta de arrepentimiento por el crimen de su padre.

Sin embargo, fue el hijo de Vaca Narvaja quien reflotó hoy el cruce al contestar la carta pública con un tuit en el que planteó la necesidad de justicia por el asesinato del exlíder sindical, aunque interpeló a Rucci por su candidatura como senadora bonaerense.

Hora después, Rucci contestó a Camilo Vaca Narvaja, pero esta vez, al igual que lo hizo él, bajó el tono de la discusión. "Agradezco tu voluntad de esclarecimiento del asesinato de mi padre. Habla muy bien de vos ya que, de producirse, estoy segura te va a llevar a reflexionar sobre lo injusto, doloroso e innecesario que fue ese ataque a la democracia y al peronismo en aquellos años que tuvieron -entre muchos otros- como protagonista a tu padre", le contestó Rucci a Vaca Narvaja.

La candidata a senadora no desistió en responsabilizar, una vez más, al exmontonero por la muerte de su padre y tuvo fuertes críticas con el cristinismo, al que apuntó como actor central a la hora de reconstruir la historia reciente. Aprovechó a criticar la gestión de Cristina de los últimos años: "El impuesto al trabajo, las paritarias engañosas, el INDEC que mentía la verdadera situación, la negación de la pobreza, la confrontación con el peronismo, el ataque a dirigentes de los trabajadores", enumeró. En ese sentido, Rucci agregó: "Estoy convencida de que la provincia de Buenos Aires nunca fue tan maltratada como durante la gestión de Cristina".

Y concluyó: "Los dichos de tu padre no son casuales. Desde el 2003 se construyó una versión de nuestra historia reciente que borró literalmente tres años de la misma: desde el 11/03/1973 hasta el 24/03/1976. Se hizo deliberadamente, para ocultar el ataque a Perón y a la democracia recién conseguida", apuntó Rucci. Y agregó: "Eso fue parte de nuestra historia, y creo que merece análisis, aprendizaje y autocrítica de los errores cuando corresponda. Para no volver a repetirlos. Por eso mi respuesta a tu padre. Porque al negar la historia no parece estar dispuesto a aprender de ella. A no repetirla..."