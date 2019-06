El exjefe montonero Vaca Narvaja es candidato a intendente de Bariloche

Los referentes montoneros Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja (a la derecha), en 1989, cuando regresaron al país tras su exilio en México durante un tramo de la dictadura militar Fuente: Archivo

El cierre de listas del sábado último sigue dando sorpresas. El exjefe montonero Fernando Vaca Narvaja es precandidato a intendente de Bariloche por un frente que respalda la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner .

El anuncio de la postulación, como parte de la oferta electoral del partido vecinalista Unión por el Movimiento Popular (UMP) se hizo hoy en un restaurant del centro de la ciudad y estuvo encabezada por el propio Vaca Narvaja, acompañado por dos candidatos a concejales.

Antes de la conferencia de hoy, la candidatura de Vaca Narvaja había sido anunciada por su hijo Camilo a través de un video que publicó en sus redes sociales. Es un mensaje de un minuto y medio en el Vaca Narvaja padre relata en voz en off su trayectoria política mientras se ven imágenes de él recorriendo la ciudad.

"Me he desempeñado como ministro de Obras Públicas en la provincia, como presidente del Tren Patagónico, como secretario de Industria en la provincia de Buenos Aires", comienza Vaca Narvaja. "Y, como todos saben, he pertenecido a la organización Montoneros participando en la resistencia a las dos últimas dictaduras cívico militares que asolaron nuestro país. He afrontado estas responsabilidades con compromiso militante con honestidad y haciendo realidad aquello que en equipo se había proyectado", remata.

Hacia el final, Vaca Narvaja deja claro su apoyo a la fórmula presidencial del Frente de Todos. "Queremos construir el futuro con todos y todas. Los convoco a acompañar a Alberto y Cristina para acompañar para transformar la ciudad", arenga. El video termina con la frase "Sinceramente", título del libro de Cristina Kirchner, escrito con la misma tipografía y en los mismos colores que en la publicación de la expresidenta.

Camilo Vaca Narvaja, el hijo del flamante candidato, fue pareja de Florencia Kirchner y es padre de Helena, una de las nietas de Cristina.

El souvenir que entregó Vaca Narvaja en el lanzamiento de su campaña: la bolsa contiene un banderín con el logo de Fernández- Fernández

"En Bariloche no hay un liderazgo y no hay un debate político del modelo de ciudad", dijo hoy Vaca Narvaja junto al exconcejal Mauro González, que encabezará la lista del Concejo Deliberante, y Karina Chueri, dirigente peronista que también integrará la lista, según el Diario de Río Negro.

Y añadió sobre su pasado: "Montoneros es una historia muy fuerte y yo no la escondo, evidentemente ese debate se va a seguir dando como se dio cuando asumí en el tren Patagónico o cuando fui ministro de Obras Públicas".

Fernando Vaca Narvaja fue acusado en 2003 por secuestros producidos en 1980, durante la dictadura Fuente: Archivo - Crédito: Reuters / Enrique García Medina

Quién fue Vaca Narvaja

Fernando Vaca Narvaja fue uno de los sobrevivientes, en 1972, de la Masacre de Trelew, en la que fueron asesinados 16 presos políticos que intentaron huir de una prisión en Chubut. Formó parte de la organización guerrillera Montoneros que se enfrentó a la dictadura hasta que se exilió en la Ciudad de México.

Regresó al país tras el indulto determinado por el presidente Carlos Menem, en 1989.

En 2003, fue detenido y acusado en la Justicia de participar en 1980 en el secuestro, privación ilegal de la libertad, posterior desaparición forzada y homicidio de quince militantes de la organización armada. Luego, la Cámara Federal desestimó la denuncia por considerarla "sin fundamentos".