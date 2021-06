Carla Vizzotti habló de “obsesión” por Pfizer: le retrucaron con memes y duras críticas

Luego de que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, pidiera a “cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y la obsesión que tienen con Pfizer”, la palabra obsesión se convirtió en tendencia en las redes, que se inundó con memes.

“Hola, Carla Vizotti, no quisiera que se interprete como una obsesión. Pero mañana se cumplen 12 semanas de la 1er dosis de AZ. Te cuento que soy medico. Neurointensivista”, escribió el usuario @medicoinquieto, en alusión a los dicho de la titular de la cartera sanitaria a nivel nacional.

“Les pedimos que bajen la obsesión que tienen con que somos el peor gobierno de la historia”, escribió otra persona, que utilizó la frase de Vizzotti para ironizar con una foto en la que se ve a la ministra junto a la payasa filomena, durante un reporte matutino de la pandemia el último año.

El conductor Horacio Cabak también se sumó a los tuits. “¿Se puede hablar de la inflación o también es una obsesión?”, escribió en su cuenta.

“Dice Carla Vizzotti: ‘Les pedimos que bajen la obsesión que tienen con Pfizer’. Está faltando el respeto a los que aun estamos vivos y a los 80.000 que ya murieron, muchos por impericias y negligencias que se investigan y definirán judicialmente”, escribió Alejandro Fargosi , abogado y exconsejero de la Magistratura.

Asimismo, el conductor radial y televisivo Baby Etchecopar dijo: “No es obsesión, señora ministra [Carla Vizzotti], son vidas de argentinos que se perdieron. Se ve que usted y su familia tuvieron el privilegio de vacunarse en forma VIP y no perdió a ningún ser querido”.

Los dichos de la ministra Vizzotti se dieron hoy, cuando la funcionaria se refirió a lo dicho por el Fondo Covax, sobre el rechazo a vacunas de Pfizer en su momento.

La polémica se desató cuando el director de Covax para América Latina, Santiago Cornejo, difundió esta versión para luego hoy enviar una carta a Vizzotti aclarando sus comentarios. La ministra leyó esa misiva durante una conferencia de prensa de esta mañana.

Con la voz entrecortada y mensajes dirigidos, indirectamente, a la oposición de Juntos por el Cambio, Vizzotti sostuvo que lo ocurrido “es gravísimo” y puntualizó: “No puede volver a suceder, en el medio hay gente. Si nosotros no podemos ver esto, no podemos ser dirigentes políticos dignos de estar en este lugar. Me enoja, me angustia, y me da mucha impotencia”.

También, insistió con que continúan abiertas las negociaciones con la farmacéutica norteamericana y aseguró que hay voluntad de ambas partes en tratar de alcanzar un acuerdo, ya que la Argentina está interesada en dicha vacuna para aplicarla en niños de entre 12 y 18 años.

