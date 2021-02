El sindicalista se refirió al recambio en el PJ bonaerense y dijo que el peronismo "prácticamente no existe" Crédito: Google

La próxima semana, funcionarios del Gobierno se reunirán con sindicalistas y empresarios en pos de generar un canal de diálogo para intentar lograr un acuerdo de precios y salarios. Con anhelos de que sea una reunión "fructífera", Carlos Acuña, uno de los líderes de la CGT, puntualizó en la necesidad de que los trabajadores recuperen poder adquisitivo, para que ello repercuta luego en otros sectores de la cadena productiva. También se refirió al inminente recambio en la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y dijo que el peronismo "prácticamente no existe".

"Quedó demostrado que al perder poder adquisitivo el trabajador no solamente queda mal él, sino que además quedan mal las Pymes, los comercios minoristas", consideró el gremialista, quien agregó: "Les va a ir mejor a los que producen, a las Pymes, porque este año que pasó el Gobierno hizo las cosas que debería haber hecho: ayudar a las Pymes. Gracias a eso pudimos mantener muchos puestos de trabajo, si no, hubiésemos estado en la lona, peor que ahora. Ahora llegó el momento donde hay que sincerar y ellos tienen que ganar menos, pero van a ganar menos un tiempo, porque después van a ganar más. Porque al haber consumo, eso genera que haya demanda y la demanda genera producción y si hay producción, hay más puestos de trabajo en todos los niveles".

El sindicalista consideró que "todos los sectores están mal" y que debe existir una consideración con respecto a los precios. "No se puede andar caminando comercio por comercio. Hay un sector de los intermediarios que son los que encarecen los productos. La responsabilidad está un poco en todos", indicó.

Además, pidió que "gradualmente" la inflación vaya por debajo de los aumentos salariales y, en cuanto a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, sostuvo: "No está mal firmar una parte primero. Los gremios tienen prudencia en eso, uno no va a pedir lo que no se puede o no hay. Creo que cada gremio es prudente con respecto a la demanda".

"Pareciera que el peronismo estuviera guardado en un cajón"

Cuando todo parece indicar que Máximo Kirchner se encamina a ser el nuevo presidente del PJ bonaerense, Acuña se mostró a favor de que haya internas, para que cada afiliado pueda elegir su conducción. "En el frente era el peronismo el que estaba adelante de todo siempre y creo que en el último tiempo nos ha sucedido que el peronismo no existe prácticamente, existen otros sectores y no el peronismo. Pareciera que estuviera guardado en un cajón", dijo, tajante.

"El frente siempre lo encabezó el peronismo. Y es como que en cada elección prácticamente no aparece, aparecen sectores o agrupaciones", comentó el hombre que integra las filas del Frente Renovador e, incluso, refirió que "falta protagonismo del peronismo no solo en la provincia, sino también a nivel nacional".

"Creo que todos debemos tener la posibilidad de participar en una interna y que los afiliados peronistas digan quiénes son la conducción", deslizó, aunque aclaró que sectores como La Cámpora tienen derecho a liderar dicha fuerza política, pero que los dirigentes deberían consolidarse a través de elecciones. "Hoy estamos divididos", insistió.

Por otra parte, el sindicalista sostuvo que dentro del Frente de Todos "no hay una conducción única, porque es un frente", y cerró: "El Presidente tiene todo el apoyo del peronismo, pero eso no quiere decir que entre nosotros estemos de acuerdo con todas las cosas. Para gobernar hay que hacer lo mejor para todos porque el pueblo argentino se compone de muchas ideologías".

