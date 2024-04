Carlos Belloso pidió “no darle un minuto más” a Javier Milei y sugirió que se le haga un juicio político

Escuchar

En el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra, Carlos Belloso, actor y ex combatiente de la guerra de Malvinas fue muy duro contra el Gobierno de Javier Milei y sugirió distintos mecanismo para que termine su mandato. “No hay que darle ni un minuto más”, advirtió, en diálogo con Radio Con Vos. Además, Belloso habló de su participación como artillero en el conflicto bélico.

En los últimos meses, varios artistas alzaron la voz en contra de las medidas que tomó el Presidente (quien también reaccionó) y que, según ellos, perjudican a la cultura argentina. Lali Espósito, Ricardo Darín, Mirtha Legrand, entre otros, apuntaron contra los recortes en el Incaa y algunas modificaciones en la política de cultura. En esta oportunidad, Belloso se sumó a los reclamos: a lo largo de la entrevista, el actor aseguró que el Gobierno no debe terminar su mandato y señaló que durante los últimos meses demostró ser “cruel, inhumano e inoperante”. Además de estar “fuera de sus cabales”. Además sugirió realizar un juicio político para que termine su mandato.

“El sector está en una situación muy peligrosa. Yo soy muy crítico de este gobierno, no lo voté y mi deseo profundo es que se vaya mañana mismo. No está en sus cabales, es inoperante, todo lo hace al revés. No hay ningún punto con el que uno pueda coincidir”, señaló con un tono preocupado.

“Todo lo que tenga que ver con la ayuda a la cultura, es necesaria”, dijo. Sin embargo, Belloso hizo hincapié en que no es sólo el tema de la cultura el que se ve afectado por las medidas de la actual gestión, sino que todos los sectores de la sociedad están en peligro. “Lo que está haciendo es muy peligroso y es una injusticia. No solamente ajusta por los jubilados y las tarifas, pero está atentando contra la soberanía, al hambre del pueblo. No hay que darle ni un minuto más a este gobierno, que es cruel, inhumano, inoperante y fuera de sus cabales”, denunció.

Belloso aseguró que existen diversas maneras para ir en contra del mandatario: “Hay mecanismos, está el juicio político, está el paro indeterminado de los gremios, están las manifestaciones. Fijate cómo las reprimen, porque no quieren los mecanismos democráticos que tiene el pueblo para quejarse, hacerse escuchar y peticionar a las autoridades. Este gobierno no negocia. Es de confrontación y lamentablemente hay que confrontar”.

En este sentido, el excombatiente de Malvinas dio su opinión al respecto de la gente que votó a Milei y que aún apoya sus ideas, a pesar de que “no le alcance para nada”. “Esto es porque tienen la esperanza de que esto evolucione, que baje la inflación”, dijo. Y remarcó: “Una de las cosas era la inflación, pero no que suba los alimentos, que haya una devaluación del 118%”.

En ese momento, el actor volvió a asegurar que estamos ante una situación en la que “tres o cuatro medidas de las que tomó alcanzan para hacerle un juicio político y sacarlo del poder. Si en democracia el juicio político funciona. el porcentaje de gente que lo quiere en el poder, va asumir que, democráticamente, lo tienen que bajar”.

Cuando le consultaron si existía la posibilidad de que, a pesar de sus diferencias ideológicas, podría considerar una manera de aceptar que Javier Milei termine su mandato, Belloso se negó: “Si pensamos a un futuro, para fin de año, la soberanía se va al tacho. Fijate como hizo con Cameron y dejar que el Mar Argentino sea invadido otra vez. Tenemos las islas y el mar tomado, no es su totalidad, obviamente”.

Minutos más tarde se habló sobre el homenaje a los veteranos de la Guerra de las Islas Malvinas que se realizó hoy en conmemoración a los sobrevivientes y a los caídos. En este punto, el actor aprovechó para hacer su reclamo por no ser reconocido como ex combatiente.

“Cuando se estableció el conflicto armado por las Islas Malvinas, yo estuve en el continente, en la base naval de Río Gallegos dándole protección aérea al aeropuerto”, explicó. Y luego denunció: “Cuando terminó la guerra, para repartir menos pensiones, achicaron el centro de operaciones y desconocieron todas las bases aéreas en el litoral marítimo. Y me desconocieron a mí como veterano de guerra”.

En este sentido, contó que son 9500 los soldados que se encuentran en situación de no reconocimiento. “Hay veteranos reconocidos que me reconocen y otros que me dicen ‘vos no estuviste en las Islas’”. Sobre los reclamos destacó: “Nuestro reclamo estuvo en todos los gobiernos. Justo una vicepresidenta, con la que yo no coincido para nada porque es negacionista, nos reconoce, es como una especie de contradicción increíble. Obviamente no voy a ir a ningún homenaje que haga”.

