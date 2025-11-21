Hija del fuego: la venganza de la bastarda: La China Suárez es la antiheroína perfecta para un culebrón tan predecible como disfrutable

Hija del fuego: la venganza de la bastarda (Argentina/2025) Dirección: Jorge Nisco, Alejandro Ibáñez. Guion: Leandro Calderone. Fotografía: Pablo Rocco. Elenco: Eugenia Suárez, Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Carlos Belloso, Jerónimo Bosia y Antonella Costa. Disponible en: Disney+. Nuestra opinión: buena.

Pueblo chico, infierno grande. En Villa Los Cóndores, un pueblo de la Patagonia, un poderoso empresario se encuentra en su lecho de muerte. Entre sus últimos suspiros, le pide a su hombre de confianza que le lleve a su hija, una niña bastarda que tuvo luego de un romance fugaz. Pero Fausto (Diego Cremonesi), se niega a buscar a esa pequeña que puede heredar una cuantiosa fortuna, que él pretende para sí mismo. Por ese motivo, el villano le ordena a un grupo de policías corruptos, que busquen y maten a la madre y a su hija. Pero la niña se salva, sin que nadie lo sepa.

La trama pega un salto de veinte años y se muda a España. En un viaje de negocios, Fausto (ahora millonario) conoce de manera fortuita a una mujer que es dueña de una gran fortuna. Se trata de Letizia (Eugenia “China” Suárez), y entre ambos pronto surgen las chispas de un tórrido romance. Claro que Fausto desconoce eso que el espectador comprende en pocos minutos, y es que Letizia es en realidad Clara, esa niña que sobrevivió a la ejecución de su madre, y que a través de una nueva identidad, planea regresar a Los Cóndores para ejecutar una sangrienta venganza.

La China Suárez, en una escena de Hija del fuego: la venganza de la bastarda

Letizia (o más bien, Clara) no tendrá remordimientos, y se rodeará de algunos aliados clave, que la ayudarán en su tarea de matar hasta al último de sus enemigos, sin que ellos sospechen que la muerte les rodea. A partir de ese disparador, Hija del fuego: la venganza de la bastarda, se presenta como una serie que apuesta por el placer de volver a una sensibilidad (televisiva) perdida.

Diego Cremonesi, Carlos Belloso y Eleonora Wexler, tres de los actores que completan el elenco

Resulta absurdo buscarle el verosímil a esta serie. A lo largo de los 22 episodios que la componen, las vueltas de tuerca se agolpan, las situaciones que tensan el límite de lo absurdo se apilan y los golpes de efecto se amontonan en pos de mantener atento al espectador antes que de crear un universo coherente. Y justamente ese es el valor perdido que busca reivindicar esta ficción. Como una carta de amor a los culebrones clásicos (Alberto Migré, ¡cuanto te debemos!), Hija del fuego: la venganza de la bastarda no intenta romper el molde, sino más bien jugar al relato televisivo inocente, que le pide al televidente que abandone el cinismo al que tanto (mal)acostumbraron muchas de las series actuales. Acá el juego consiste en dejarse envolver por una trama predecible, pero no por eso menos disfrutable, en la que los malos son malos y los buenos son buenos (aunque con ligeros matices).

Joaquín Ferreira y Suárez en Hija del fuego: la venganza de la bastarda

Donde algunos pueden ver una novela que atrasa, otros pueden encontrarse con el placer de una tele que no necesita de un guion pretendidamente sofisticado que alimente el ego del espectador, porque esta ficción apunta al televidente que, sin más, quiere sentarse a disfrutar un culebrón de venganza. En ese aspecto, el principal fuerte de Hija del fuego es el libreto de Leandro Calderone. Guionista que carga a sus espaldas con una amplísima trayectoria, Calderone conoce a la perfección los mecanismos que impulsan a los relatos de esta naturaleza (de hecho, formó parte del equipo creativo de Argentina: tierra de amor y venganza), pero más valioso aún, es que él comprende los ritmos que requiere una historia que intente cautivar al espectador.

Débora Nishimoto, en Hija del fuego: la venganza de la bastarda

El otro punto sólido de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, es su elenco. Actores y actrices, con mayor o menor experiencia, construyen un mapa en el que las divisiones sociales (tan presentes en este género) son el tejido para una venganza que va de abajo hacia arriba, y cuyo objetivo es derrocar el poder impuesto por la familia más rica de la zona. Desde Diego Cremonesi en la piel de un villano de esos que el público ama odiar, pasando por una Eleonora Wexler encantadoramente desaforada, hasta llegar a Antonella Acosta en un rol secundario pero interpretado con enormidad, todas las figuras juegan en un tono que habita al límite del desborde. Y desde luego que en el centro está la China Suárez, con un personaje frío, desangelado, que transmite la distancia que su antiheroína requiere y que se mimetiza con algunos rasgos que la vida mediática le impuso durante los últimos meses (mucho de esto pasaba, casualmente, en el personaje de Juana Viale en Malparida).

Como una suerte de El conde de Montecristo, combinado con El Zorro e incluso con Batman (la idea del exilio obligatorio, utilizado para perfeccionar distintas artes que faciliten una venganza), este culebrón funciona porque alterna con eficacia sus ritmos, y establece una solemnidad impostada que juega a su favor. Y la astucia del televidente, está en no ponerse por delante de esta obra, sino en traducir el lenguaje requerido para disfrutarla.