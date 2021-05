Carlos Bianco dijo que sería injusto que la Corte falle a favor de la Ciudad

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió hoy al fallo de la Corte tras el reclamo de la Ciudad para que las escuelas continúen abiertas en medio de la segunda ola de coronavirus, que se espera se publique en breve, y aseguró que en caso que no respete la decisión explicitada en el decreto del presidente Alberto Fernández se tratará de una medida injusto que requerirá de un mayor esfuerzo de los bonaerenses por sobre los porteños.

“Me parece injusto que los bonaerenses tengamos que hacer un esfuerzo adicional para salvar la vida de los porteños”, dijo el funcionario del gobierno de Axel Kicillof en conferencia de prensa junto al ministro de Salud, Daniel Gollan.

Tras ello agregó: “El fallo no nos incumbe, no tenemos idea, pero entendemos que la Corte ha hecho lugar a este reclamo de la Ciudad”.

Asimismo Bianco resaltó: “Si el fallo le da la razón a la Ciudad, los bonaerenses vamos a terminar haciendo un esfuerzo adicional porque los bonaerenses estamos poniendo la espalda. Sabemos que la mejor forma de enseñar es presencial, pero estamos tratando de que no se contagien”.

Antes, consultado sobre la posibilidad de que el 21 de mayo, cuando vencen las restricciones actuales, había asegurado que más cercano a esa fecha evaluarán la chanche de terminar con la educación virtual y había aclarado: “Yo anoche di clases por Zoom en la Universidad de Quilmes. No me gusta, no me parece la mejor forma, prefiero el pizarrón, nadie duda de que la presencialidad es la mejor forma de enseñar pero nadie puede dudar que estamos en pandemia y hay que tomar medidas para bajar los contagios, las internaciones, las muertes”.

Al justificar su postura, y en línea con la decisión del Presidente, Bianco aseguró que el Área Metropolitana de Buenos Aires debe tratarse como un espacio sanitario único e indicó que la Ciudad “no es una provincia aunque se haya decidido asimilar”.

“Cuando hay competencias concurrentes, la competencia que debería primar siempre es la federal, lo dice el procurador de la Nación. Esperamos que ese sea el fallo, que prime la competencia que estableció el Gobierno porque es una cuestión de salud publica”, agregó.

Por su parte Gollan se manifestó de igual forma y aseveró: “No sé cuál será el fallo. Desde lo sanitario me parece que las decisiones judiciales tendrían que contemplar principalmente el problema de salud, no hay autonomía en salud entre una jurisdicción y otra porque el virus no se corta en la General Paz”.

Además aseveró que a su entender no es lógico que la Ciudad tenga autonomía sobre este tema, sobre las clases presenciales, y cerró: “Sería una aberración que se decidiera sobre cuestiones de salud como si las jurisdicciones fueran autónomas. Esto no es un impuesto, es una cuestión de salud”.

Hoy se espera que la Corte se pronuncie sobre el futuro de la educación en la Ciudad, cuyo jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se distanció de las medidas al respecto tomadas por Fernández y decidió que en el territorio las escuelas permanezcan con alumnos en las aulas.

Según adelantaron a LA NACION, los votos del cuerpo reafirmarían la autonomía de la Ciudad, en respuesta a la demanda que presentó Larreta contra el decreto presidencial que suspendió por 15 días las clases presenciales.

