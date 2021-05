Coronavirus en la Provincia: seis municipios pasaron a fase 2 y rigen multas millonarias por incumplimientos

Seis municipios de los 135 de la provincia de Buenos Aires se sumarán a la fase 2 de las cuarentena por coronavirus, con mayores restricciones, según lo que confirmó esta mañana en una conferencia de prensa el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. Serán Brandsen, Campana, Cañuelas, Exaltación de la Cruz, Bahía Blanca y San Andrés de Giles. Además, en la Provincia rigen multas millonarias para aquellos que no cumplan con las disposiciones establecidas en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del gobierno nacional.

“En fase 2 son 40 municipios del AMBA y siete del interior, porque también está Zarate [incluido en dicha fase con anterioridad]. A la fase 3 se suma solo Alsina. En fase 4 hay 36 distritos y ninguno en fase 5″, detalló Bianco. “Sobre las clases vamos a cumplir al pie de la letras la normativa nacional que estable que los distritos de fase 2 no van a tener clases [presenciales] hasta el 21. Cuando expire la normativa, evaluaremos la situación”, dijo.

Multas hasta 4,3 millones de pesos

Cada una de las etapas incluye también penalidades económicas para aquellos que no se adhieran a las restricciones, con incumplimientos como desde la falta de uso de tapabocas hasta la realización de fiestas clandestinas. “El monto máximo es de 500 salarios básicos, de 4,3 millones de pesos”, confirmó Bianco, quien agregó que el cobro de la multa ingresará a la Provincia y será devuelto de manera íntegra al municipio que detectó la infracción, a través del nuevo Fondo Municipal por Infracciones a la Normativa Covid-19.

“Para aquellos irresponsables que no quieran entender, se van a aplicar multas bien altas para que quizá con el bolsillo entiendan lo que las neuronas no les permiten entender, por ahí el bolsillo tiene una potencia mas grande que las neuronas”, fue tajante Bianco, luego de un fin de semana donde trascendió, por ejemplo, la realización de una fiesta con más de 70 personas en Nordelta y, además, aglomeraciones en las ferias del conurbano.

“Estamos salvando vidas o evitando muertes, pónganlo en los términos que quieran. No nos vamos a sumergir en la anarquía, no podemos entrar en una situación de anomia que no nos hace bien”, comentó el funcionario de la Provincia, territorio donde la gestión del Frente de Todos adhiere a aplicar medidas más restrictivas para que disminuyan los contagios.

LA NACION