Carlos Bianco: "Es una posibilidad aceptar el ofrecimiento de médicos de Cuba"

LA PLATA.- El gobierno de la provincia de Buenos Aires evalúa como exitosa la primera fase de la cuarentena en el territorio más grande del país, donde se intentó el aislamiento de 17 millones de ciudadanos, más de la mitad, pobres. "No hubo desbordes de ningún tipo", sostiene el jefe de Gabinete, Carlos Bianco . "Logramos planchar la curva de expansión y las muertes son muy pocas con relación a los habitantes", asegura el hombre fuerte de Axel Kicillof .

Claro que aún falta: "Hay un cuello de botella en lo que respecta a los respiradores y a los médicos terapistas", sostiene Bianco, y desliza: "Aceptar el ofrecimiento de Cuba es una posibilidad".

Es que el gobierno no consiguió que se completara la convocatoria para incorporar 500 médicos terapistas: se anotaron 52 de adultos y 32 pediátricos. Tampoco llegó a cubrir los 500 médicos generalistas (se inscribieron 456) ni 20 puestos de infectólogo (hay 17).

"No veo problema en sumar a todos lo que se pueda, ya que es una situación extraordinaria y no se pueden formar médicos de un día para otro. La cuestión ideológica es otra cosa", sostiene Bianco. Y asegura: "Hay una explosión de demanda y no se puede inventar la oferta ni capacitar a la gente de un día para el otro. Cuba es uno de los pocos países que tienen muchos médicos y los ofreció con toda solidaridad", destacó.

Pero aún no hay viajes coordinados para traer médicos desde la isla, aseguró Bianco. Todo depende de los distintos escenarios que maneja el gobierno para el pico de contagios del Covid-19.

-¿Cuándo será el pico?

-Todo depende de si es más o menos rígida la continuidad de la cuarentena. Primero se esperaba para la segunda quincena de abril. Ahora, para mediados de mayo. Dependerá en gran parte de cómo vayamos saliendo.

-¿Cuántas camas de terapia y respiradores hay?

-Encontramos un sistema de salud muy abandonado. Cuando llegamos había cerca de mil camas de terapia, que estamos tratando de duplicar. Pero tenemos un cuello de botella con los respiradores y con los médicos terapistas

-¿Considera que fue lograda la primera etapa?

-Absolutamente. En términos sanitarios nos fue muy bien. Son muy pocas las muertes con relación a la cantidad de habitantes. Hay alto nivel de cumplimiento del aislamiento, en torno al 80%. En términos económicos y sociales, claramente hay sectores de la población muy complicados, sobre todo las personas que no están en la economía formal. Pero se han articulado medidas. Y no tuvimos desbordes.

-¿Cuánto puede soportar esta provincia una cuarentena larga, en términos económicos?

-La economía en general es muy compleja. Estamos probablemente ante la crisis más grande del capitalismo desde 1929. Las expectativas del país, que antes eran de un leve repunte del PBI, ahora ya hablan de una caída en torno al 5%. No va a ser un buen año en términos económicos. Pero es falso que abrir ahora la cuarentena podría aliviar la economía: tendríamos un problema sanitario grande y la economía no va a crecer de un día para el otro.

-¿Hay posibilidad de saqueos?

-Trabajamos para que no suceda. Solo tuvimos un reporte en Pergamino. Y encontramos que fue una banda delictiva común.

-¿Cómo evalúa el accionar de la policía que reprimió a trabajadores despedidos en una fábrica de Quilmes?

-Todo empezó porque un empresario no acató la conciliación obligatoria y despidió a 250 personas. La fuerza policial no tenía instrucción de reprimir. Se dio intervención a Asuntos Internos. No esperamos que se vuelva a repetir. Apelamos a la responsabilidad de los empresarios para hacer más llevadera esta situación, que es crítica.

-¿Quién creó la tarjeta DNI del Banco Provincia que lanzó el Presidente con Kicillof? ¿Esta gestión o la anterior?

-El instrumento ya existía. Lo dijo claramente el presidente del Banco en la presentación. No es una aplicación nueva. Pero ahora tiene muchas más herramientas. Y va a permitir, por ejemplo, cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia sin tener una tarjeta de débito. Por algo pasó de 10.000 usuarios a más de 100.000 en solo tres días.

-¿La provincia va a pagar los compromisos que vencen en mayo o va a entrar en default?

-Seguimos las negociaciones que empezó la Nación. Ese es nuestro norte. Estamos intentando reperfilar nuestra deuda en dólares. Pero hoy el contexto es distinto y hay otras prioridades.