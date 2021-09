Carlos Bianco, sobre los cambios en la gestión de Axel Kicillof: ”El gobernador entendió que tenía que reforzar el gabinete”

Luego de que el gobernador Axel Kicillof decidiera imprimirle cambios a su elenco de ministros y reemplazarlo por quien era intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el ahora exministro de Gabinete bonaerense Carlos Bianco se mostró de acuerdo con las medidas. “Estamos en un cambio de etapa y está muy bien cambiar algunos nombres y perfiles”, entendió el hombre que pasará a liderar al grupo de asesores que acompaña al mandatario provincial.

La réplica de las modificaciones a nivel nacional llegó a la Provincia y eso incluyó también al exjefe comunal de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini que será ministro de Infraestructura. Bianco admitió que la decisión de mostrar un nuevo elenco se vincula al resultado de las elecciones y destacó la experiencia de gestión municipal de Insaurralde y de Nardini. Consideró que ambos le aportan “mucho volumen político” a la administración bonaerense.

“Hay que escuchar muy claramente lo que ha determinado el voto popular, el gobernador entendió que tenía que reforzar el gabinete de ministros, hacer algunos cambios, dar nuevas responsabilidades”, refirió Bianco en diálogo con El Destape Radio. Como uno de los funcionarios de mayor confianza de Kicillof, adelantó que ahora incluso se lo verá más cerca del mandatario en su nuevo rol que incluirá “análisis de información y acompañamiento político”, según dijo.

“Me la pasé dos años diciendo malas noticias y medidas antipáticas”, resumió Bianco en cuanto a su paso por la jefatura de Gabinete, signado por la crisis de coronavirus. “Yo no hubiese elegido tener que pasar este período en esta pandemia, ninguno de nosotros vino a la Provincia para decirle a la gente que se quede adentro de la casa, que haga fila afuera del comercio... Nos tocó esto y le pusimos el cuerpo todo lo que correspondió”, sostuvo.

Esperanzado, dijo que “la pandemia está muriendo de a poco” e instó a acelerar el ritmo de crecimiento y de generación de empleo genuino, formal y bien pago. “La gente nos va a valorar si la cuidamos, la vacunamos y le ponemos un manguito en el bolsillo. Las dos primeras cosas han funcionado muy bien y en la tercera tenemos cuentas pendientes con el pueblo de la Provincia y argentino”, manifestó Bianco, en un nuevo llamado de atención indirecto a la cartera que aún conduce Martín Guzmán, que se mantuvo en su cargo pese a las tensiones que se originaron la semana pasada. El jueves, la vicepresidenta Cristina Kirchner criticó que el Gobierno implementaba una “política de ajuste fiscal”.

“Se han hecho los análisis de los números de las elecciones y hay muchos votantes nuestros que no fueron a votar porque no están conformes fundamentalmente con las condiciones sociales y económicas que vivimos después de la pandemia. Si sigue muy contenta de las medidas de cuidado y de la vacunación, pero con eso no alcanza para ganar la elección”, insistió Bianco.

Dueño del Renault Clío que Kicillof hizo un instrumento icónico de su campaña en 2019, Bianco se refirió al destino del vehículo con su corrimiento del Gabinete. “El Clío es propiedad personal e histórica mía”, bromeó.