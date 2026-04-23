El Gobierno declaró ilegal el paro en el Servicio Meteorológico Nacional y el gremio evalúa los pasos a seguir

El Gobierno declaró como ilegal el “apagón informativo” que estaba convocado para este viernes en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y que iba a afectar a los vuelos de todo el país, por lo que el gremio de estatales ATE se encuentra evaluando los pasos a seguir.

En una resolución oficial a la que tuvo acceso LA NACION, el Poder Ejecutivo sostuvo que “el servicio meteorológico para la navegación aérea es un servicio público esencial en los términos de la ley 27.161 y artículo 24 ley 25.877″.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la convocatoria a la huelga había sido comunicada con “seis días de anticipación, cuando la normativa exige cinco”.

“Lo que es ilegal es la conducta de los funcionarios, que están incurriendo en numerosos delitos, como poner en riesgo vidas humanas”, agregó Aguiar en declaraciones a LA NACION.

Protestas en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Nicolás Suáraez

Por el momento, la protesta se encuetra suspendida hasta que ATE resuelva en una asamblea, indicaron a este medio fuentes del gremio.

La medida de fuerza, que había sido convocada por ATE ante los despidos en ese organismo, iba a llevarse a cabo desde las 5 de la mañana y hasta las 12 del mediodía de este viernes, por lo que en ese horario los canales de comunicación habituales no publicarían datos sobre el estado del tiempo ni advertencias oficiales.

Por ese motivo los aeropuertos hubieran quedado prácticamente paralizados: sin información meteorológica, que resulta clave para la seguridad aérea, no hubieran pidod despegar ni aterrizar vuelos comerciales.

La actividad del SMN

La actividad aeronáutica depende de manera directa de los reportes meteorológicos del SMN: pilotos, controladores y aerolíneas utilizan esos datos para planificar rutas, evaluar condiciones y garantizar la seguridad.

La medida hubiera afectado a los vuelos en todo el país Santiago Filipuzzi

La interrupción total del servicio hubiera implicado la ausencia de pronósticos actualizados, alertas climáticas e informes para navegación aérea, por lo que la operación regular hubiera quedado suspendida.

El motivo del paro

La protesta había sido motivada por la desvinculación de al menos 140 trabajadores del organismo, en el contexto de un plan de ajuste impulsado por el Gobierno.

El SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente. Y por supuesto, si es tan esencial, no pueden despedir a más de 140 trabajadores.

“El SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente. Y por supuesto, si es tan esencial, no pueden despedir a más de 140 trabajadores”, expresó Aguiar desde sus redes sociales.

El posteo de Aguiar en sus redes sociales

Y denunció que “lo que pretende el Gobierno es prohibir el derecho a la huelga, y eso es, una vez más, gobernar al margen de la ley y de la Constitución Nacional”.

Desde los gremios denuncian un “desguace” del SMN y advierten que, como en otros organismos, los recortes afectan el funcionamiento del sistema. “Sin meteorología no hay vuelos”, advirtieron en su momento los trabajadores del SMN.