Carlos Kikuchi y antiguos socios de Milei se lanzan a la pelea electoral por el voto de la derecha bonaerense

Los bloques libertarios díscolos de la Legislatura bonaerense, que llegaron a sus bancas en las boletas de La Libertad Avanza (LLA) pero se alejaron del presidente Javier Milei, confluyeron en una misma denominación y preanunciaron el armado de una alternativa electoral en la provincia de Buenos Aires para captar al electorado de derecha.

Con el exarmador de Milei Carlos Kikuchi como uno de los referentes, el espacio Unión, Renovación y Fe se mostró crítico del entendimiento de LLA con sectores de Pro y apuesta a hacer alianzas con el peronismo de derecha. De buena sintonía con algunos proyectos del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmaron que quieren aportar a la gobernabilidad en la provincia.

Con una presentación oficial en La Plata, el viernes, los integrantes de Unión, Renovación y Fe en las cámaras bonaerenses de Diputados y Senadores se mostraron como un armado en ciernes. Kikuchi (senador bonaerense); los diputados provinciales Fabián Luayza y Gustavo Cuervo; el senador bonaerense Sergio Vargas, y el concejal de Lanús Juan Del Oso encabezaron la presentación.

Los exsocios de Milei en las elecciones de 2023 marcaron ahora sus diferencias con el Presidente y su armador bonaerense, Sebastián Pareja. “Es un espacio de centroderecha, liberal en lo económico y acompañando la política nacional, pero con una mirada en atender la realidad social. Kikuchi armó las listas [de La Libertad Avanza, en 2023] con peronismo de centroderecha y relegados del peronismo. Y se aleja al darse el acercamiento de La Libertad Avanza a Pro”, recordó Vargas, en diálogo con LA NACION.

“Desde que Kikuchi decidió no acompañar el acercamiento a [Mauricio Macri], se formaron dos bloques. La Libertad Avanza empezó a armar con Pareja y no acompañamos su armado con Pro, porque quita su esencia a La Libertad Avanza. Se olvidaron de los soldados que trabajaron desde el primer momento”, subrayó Vargas.

Los Milei, con Kikuchi, en épocas pasadas de sintonía política CEDOC

En la presentación realizada el viernes, el diputado Luayza aseguró que no van “a realizar ninguna alianza ni con Milei ni con Cristina Kirchner”. En la Legislatura, Unión, Renovación y Fe cooperó en distintas ocasiones con Kicillof, por lo que se lo considera un grupo libertario no alineado con Javier y Karina Milei. “El criterio es acompañar la gobernabilidad en temas que tengan sentido común, como el paquete fiscal, Bapro [por la ley de jubilaciones de empleados del Banco Provincia]. No acompañamos en pliegos de jueces. Dimos el puntapié en la suspensión de las PASO, con los plazos electorales firmamos con todos los bloques. Hemos ido tema por tema”, indicó Vargas.

Del Oso es presidente del partido Unión por Todos; Cuervo preside el Partido Renovador Federal. Son sellos que aportaron para conformar la alianza que permitió competir a Milei, que ahora tiene su partido propio con reconocimiento nacional y bonaerense. “Unión, Renovación y Fe es la unión de tres partidos [Unión por Todos, Renovador Federal, y Fe] y se están acercando partidos como el Partido Libertario, distritales y vecinales. Va a ser una alianza y la idea es competir únicamente en la provincia de Buenos Aires”, explicó el senador provincial Vargas.

En la derecha bonaerense, por fuera de La Libertad Avanza también se mueve con aspiraciones electorales el senador bonaerense Joaquín de la Torre, que se apartó del bloque de La Libertad Avanza para armar el monobloque: Derecha Popular. De la Torre intentará una estrategia electoral provincial, pero su sector no confluyó con Unión, Renovación y Fe.