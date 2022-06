Carlos Melconian criticó a “los extremos que piden gansadas como el salario universal o cerrar el banco central”

De cara a las elecciones presidenciales de 2023, Carlos Melconian criticó esta mañana a “los extremos que piden gansadas como el salario universal o cerrar el Banco Central”. En ese sentido, el expresidente del Banco Nación durante la administración de Mauricio Macri, y que no esconde su anhelo por ser ministro de Economía de un eventual gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), sostuvo que “en la dirigencia argentina tenemos que dar el debate sanamente, sin descalificación”.

En diálogo con Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos, el economista que delinea hace meses un plan económico bajo el ala de la Fundación Mediterránea, habló de su paso por el gobierno de Cambiemos, sobre el flagelo de la suba constante de la inflación y los reclamos que sectores de la extrema izquierda y la extrema derecha realizan para congregar a más votantes disconformes con la realidad del país.

“Hay países que muestran el éxito de su proceso antiinflacionario en 10, 15, 20 años; en un proceso gradual como Israel, Chile, Brasil”, ejemplificó Melconian y se refirió al caso de Argentina, a la que calificó de tener una enfermedad rebelde por la inflación: “El único plan que tuvo éxito, de knockout a la inflación, fue la convertibilidad. Terminó de otra manera, pero fueron entre ocho y 10 años de shock”.

El economista criticó las medidas para contrarrestar la inflación: “La metodología gradual para la enfermedad rebelde no funcionó. Para que el shock sea sustentable en lo que querés implementar tenés que tener acomodados los melones en la caja del camión”. “Si digo que tengo que ajustar las tarifas públicas, devaluar la moneda y arreglar la masa monetaria, instantáneamente no puedo largar las metas de inflación”, agregó.

“Shock no significa que mañana te mato de hambre porque no me va a creer nadie ni es sustentable en el tiempo”, prosiguió el economista.

Melconian dijo que desde el año 2008 es que “explotó de verdad” el gasto público en la Argentina: “Subió y voló el déficit fiscal, subió la presión tributaria para que alguien esto lo pague y no alcanzó, subió la tasa de inflación, te endeudaste más, perdiste todas las reservas, se incrementó a 7 millones el trabajo informal y tenés el doble de pobreza, ¿de qué estamos hablando?”. “Hace 15 años todo va para atrás, supuestamente laburando para la gente”, agregó.

Durante la entrevista, el referente criticó a la dirigencia argentina y pidió que haya debate. “Si te insultas por los medios o aparecen los extremos pidiendo gansadas como el salario universal o cerrar el BCRA, estamos jodidos”, apuntó. “Para un cambio estructural no tenés que cagar a la gente, sino dar una solución genuina. Les encanta agarrar el atril y pedir moratorias, Impuesto a las Ganancias, ¿y cuál es la solución estructural?”, criticó.

Sobre su relación con Macri, el economista dijo que él era “el utilero del equipo” del expresidente. Y se refirió al referente de Juntos por el Cambio: “Es una persona que pasó por la presidencia. Más allá de las groserías de la política argentina, yo sigo respetando la embestidura presidencial y es un honor que te llamen”, agregó. Días atrás, Macri mencionó a Melconian como una posible ministro de Economía en el futuro.