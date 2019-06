Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de junio de 2019 • 22:48

El fiscal Carlos Stornelli sostiene que él ya le explicó al procurador general de la Nación por qué no se presenta a declarar ante la citación del juez Ramos Padilla. "La inmunidad funcional es para proteger a los fiscales y para proteger las investigaciones. No fui [a declarar] no porque no quiero sino porque es mi deber no ir y es mi deber explicar la situación ante los órganos superiores míos", declaró en una entrevista con La Cornisa.

Además, destacó que aún no está firme el fallo del juez de Dolores que lo declaró en rebeldía. "El tema de la rebeldía está siendo cuestionado", aclaró. "Los fueron no son privilegios personales sino que están instituidos para que podamos defender las investigaciones que llevamos adelante", explicó.

Según señaló, acordó esta estrategia con su un abogado defensor, el doctor Rivas. "Yo debo proteger la investigación [de los cuadernos de las coimas ]. Nosotros sabíamos desde el inicio de que estas eran maniobras fraudulentas para voltear la causa y lograr objetivos que pudieran llevar a recusaciones, nulidades o a cuestiones de otro tipo. Era una cuestión absolutamente falsa desde el inicio".

Para él, lo quieren atacar a él no solo por su persona sino también por ser el fiscal detrás de una causa. "Creo que unieron lo útil a lo agradable", opinó. Si bien reconoció que esto lo angustia y le demanda un esfuerzo personal muy grande, dijo: "La magnitud de la maniobra tiene que ver con la magnitud de la verdad que hemos ido descubriendo. Tengo la firme convicción de que estamos en la senda correcta".