Martín Menem apuntó contra el kirchnerismo por el “intento de desestabilización” realizado en el debate de la reforma laboral

Martín Menem se refirió a los incidentes ocurridos durante la sesión llevada a cabo en la Cámara de Diputados en la que se aprobó la reforma laboral. El presidente de la Cámara Baja caracterizó, en diálogo con Luis Majul en LN+, como “desestabilizador” el carácter de la movilización llevada a cabo en las inmediaciones del recinto y la actitud de los diputados opositores en su interior.

“Fracasaron gobernando, en el intento desestabilizador de la calle y en el recinto, en su intento de que se caiga la sesión”, señaló. Y apuntó: “Tienen síndrome de abstinencia al poder. Les debe temblar el cuerpo, deben tener sensaciones raras que los lleva a realizar actos vandálicos dentro del recinto”.

Martín Menem sostuvo que hubo riesgo de que se caiga la sesión por un intento de "un grupo de pícaros" del kirchnerismo Marcos Brindicci

En ese sentido, el presidente de la Cámara afirmó que existió un riesgo concreto de que la sesión se cayera, ya que “un grupo de pícaros” del kirchnerismo intentó aprovechar un momento de descanso acordado para esperar que se retirara la cantidad necesaria de diputados y, una vez que Cecilia Moreau quedara a cargo de la presidencia, suspender la sesión. “Si nosotros no llegábamos rápido ahí, te levantaban la sesión”, dijo.

Durante ese debate, la diputada de UxP Florencia Carignano fue captada en un video en el que se la ve desenchufar cables de una consola de audio ubicada frente al sector donde se desempeña el personal taquigráfico. El vicepresidente de La Libertad Avanza señaló que “lo peor es que en vez de pedir perdón dijo que lo volvería a hacer”.

El presidente de la Cámara de Diputados repudió la actitud de Florencia Carignano durante la sesión en la que se debatió la reforma laboral Captura de Pantalla

Por otra parte, Menem sostuvo que el Gobierno no tiene vinculación con la Justicia y que, por ende, tampoco forma parte de la tensión que crece con los dirigentes del fútbol a partir del paro de la AFA. “El presidente cree en la división de poderes. Lo que está haciendo la Justicia, lo está haciendo como poder independiente, acá no hay nada que tenga que ver con el Poder Ejecutivo”, sostuvo.

Consultado sobre su opinión respecto a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Cámara de Diputados evitó referirse en términos personales pero sí se aseguró estar a favor de que avancen las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino, postura emblemáticamente opuesta a la del titular de la AFA. “La mayoría de los jugadores con los que Argentina salió campeón del mundo son jugadores que se han profesionalizado en ligas en las que hay capitales privados”, afirmó.

Noticia en desarrollo.