Carlos Stornelli: "Gutiérrez tenía bronca y amor hacia Néstor y Cristina"

El fiscal federal Carlos Stornelli participó hoy de Terapia de noticias, por LN+, y compartió su mirada sobre la reforma judicial que está impulsando el Gobierno, sobre la muerte de Fabián Gutiérrez y la situación de las principales causas K.

El fiscal dio detalles sobre el caso de Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner, asesinado en Santa Cruz, que estaba siendo investigado por lavado de dinero. "La ley prevé que, cuando no se lo pueda seguir persiguiendo penalmente, los bienes que están acreditados que provienen de la corrupción procede el decomiso anticipado. Hay algunos que están y otros que fueron excluidos por un fallo de la cámara".

Stornelli dijo que tuvo mucho trato con el exsecretario a raíz de la audiencia de arrepentimiento, y lo describió como una persona "muy agradable", que presentaba una especie de "síndrome de Estocolmo" para con sus jefes. "Gutiérrez tenía bronca y amor hacia Néstor y Cristina", contó.

"Todos los arrepentidos en su gran mayoría hicieron un aporte importante. Gutiérrez, como Manzanares, eran personas que provenían del riñón del anterior gobierno y tenían un mérito adicional, porque llegaron a contar intimidades. Gutiérrez cuenta y confirma en la causa todo lo que nosotros ya sospechábamos que era el circuito de recaudación, recolección, traslado y guardado. Él estaba en la casa de Gobierno, volvía del Senado con Cristina y se iban a Olivos y desde allí viajaban a El Calafate. El cuenta sobre los funcionarios a los que esperaban, que llegaban con bolsos, que había un sector del equipaje que era cuidado y llevado por Muñoz y cómo luego, cuando llegaban al domicilio, el matrimonio despedía a todos menos a Muñoz", relató.

Y concluyó: "Si esta investigación logró averiguar la verdad no fue tanto por la habilidad de Rívolo, Bonadio y mía sino que fue por la torpeza de los protagonistas que eligieron gente muy primitiva para tareas muy delicadas. Una cosa es transportar diez mil, veinte mil dólares, y otra cosa es transportar cien millones, deja muchos rastros, testigos, deja demasiada evidencia".

Por último, sobre la reforma que, según anticipó este domingo Alberto Fernández, será presentada cerca del fin de semana, Stornelli opinó: "Lo que debe acompañar una reforma es la buena fe y las buenas intenciones; si detrás se esconde un fin perverso, que no me consta, un fin de lograr que no se investigue o que se investigue menos, o lograr tener una Justicia militante obviamente que nadie puede mirar con beneplácito esa reforma".