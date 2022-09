Carolina Losada, sobre el masivo pase de empleados a planta permanente del Senado aprobado por Cristina Kirchner: “Es una forma de robarle a la gente”

La senadora de Juntos por el Cambio Carolina Losada criticó hoy duramente la decisión de otorgar un masivo pase de empleados a la planta permanente en el Senado, muchos de los cuales ingresaron a la Cámara alta de la mano de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Eso también es una forma de robarle a la gente”, dijo la legisladora sobre la medida.

Como informó ayer LA NACION, los empleados promovidos son 128, pero la cifra podría elevarse hasta 280. Los datos no están disponibles para consulta pública, pero el pase se dio poco antes de que el Gobierno decretara el cierre del ingreso de personal a la administración pública, como una de las medidas para achicar el gasto en medio de la crisis económica

“Ellos te van a decir que son empleados que ya trabajaban pero es pasar empleados a planta permanente. No me sorprende esto del kirchnerismo, es una forma de robarle a la gente, agrandando el Estado e incorporar gente que son militantes de ellos y como los militantes kirchneristas tienen que ser rentados, tratan de acomodarlos en algún lugar del Estado. Colar amigos para que queden en planta permanente del Estado también es robar”, advirtió.”, aseguró Losada en comunicación con CNN Radio.

Losada aseguró que en el kirchnerismo “no hay una militancia de amor a la causa, o quizás, si la hay, pero muchos de ellos necesitan ser rentados. De esa manera los van acomodando”.

Por otra parte, cuestionó el mecanismo del pase. “Ellos mantienen bajo llave a quiénes y a dónde los incorporan. A mí no me llegó una resolución que diga si se hizo o no. Primero dicen lo que van a hacer, ven cómo pega, y después lo hacen”, dijo.

Por otra parte advirtió que “hubo un ofrecimiento por parte del kirchnerismo” hacia los diferentes espacios políticos del Senado “para que haya un pase a planta permanente para seguir agrandando el Estado” y se preguntó: “¿Por qué lo haríamos si no necesitamos más empleados en el Congreso de la Nación?”.

En ese sentido, dijo que el mismo oficialismo debería dar “un mensaje austero y preguntarse para qué se necesitan 50 personas de ceremonial presidencial”.

Al respecto, dijo que el presidente “Alberto Fernádez no necesita tanta gente de ceremonial, si solo hace viajes y no tiene ningún tipo de poder”.

Según trascendió desde el Senado, una cantidad importante de nombramientos en planta permanente son de personal que trabaja con los funcionarios de confianza que la vicepresidenta designó en cargos claves cuando se hizo cargo del Senado, como las direcciones de Ceremonial y Protocolo, de Fortalecimiento Institucional y la Secretaría Administrativa.

La cifra oficial de pases a planta la posee el despacho de la secretaria Administrativa, María Luz Alonso, pero no quiso dar datos sobre el tema y en la página web del Senado no se cargan resoluciones administrativas desde abril.

Proyecto de ley antibloqueos

Losada también acusó al oficialismo de “estar en otra” y no tratar de resolver problemas como la narcocriminalidad. “Hace tiempo pedí que se declare el estado de emergencia en Santa Fe, están matando a gente todos los días en Rosario”, dijo.

Por otra parte, defendió el proyecto de ley llamada “antibloqueos” que presentó junto con otros senadores de JxC, como Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo. La senadora dijo que la intención del proyecto fue mal interpretado con intencionalidad por parte del oficialismo cuando aseguraron que iba en contra del derecho a huelga.

“La ley antibloqueos me trajo muchas críticas del sindicalismo y del kirchnerismo. Pero tergiversaron mi proyecto, dijeron que yo quería reprimir el derecho a huelga y es un derecho constitucional. Pero hay que ver cuando colisiona con otros derechos como el de trabajar”, argumentó.

“El proyecto genera una nueva figura penal para aquellas personas que impidan a otras ingresar o egresar del trabajo por alguna medida, o a quienes impidan ingresar o egresar mercadería, porque las empresas se terminan fundiendo y dejan sin trabajo a los empleados que sí quieren trabajar. Este proyecto debería ser una obviedad y no lo es. Y no hablo de mega empresas, sino empresas chicas”, dijo.