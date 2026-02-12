Pocos minutos antes de que termine el debate en el Senado en el que el oficialismo obtuvo media sanción de la reforma laboral, los legisladores Jorge Capitanich -de Fuerza Patria- y Carolina Losada -por el radicalismo- mantuvieron un fuerte cruce por uno de los artículos del proyecto: la eliminación del estatuto del periodista.

Cuando se estaba por votar en particular una serie de derogaciones a leyes y decretos, Capitanich compartió la posición del bloque. “Vamos a votar en contra de la eliminación de todas las derogaciones que se establecen, tanto del estatuto del periodista para la defensa irrestricta de la libertad de prensa en la Argentina, del estatuto del viajante, la ley de teletrabajo, el estatuto del teletrabajo y todos estos artículos incluyendo un enfático rechazo a quitarle recurso al Incaa. Esa va a ser nuestra posición de bloque”, manifestó el exgobernador de Chaco.

Fue en ese momento en que Losada -también periodista- pidió el uso de la palabra y le recordó al senador chaqueño el día en que rompió un diario de Clarín durante una conferencia de prensa en 2015, cuando era jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. “Basura de prensa”, había dicho en ese entonces sobre textos que hablaban de la causa del difunto fiscal Alberto Nisman.

“Qué nivel de cinismo, una persona que como jefe de Gabinete rompió un diario en conferencia de prensa, que hable de libertad de prensa, no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza. No tiene cara evidentemente. Defender la libertad de prensa es otra cosa, Capitanich”, expresó con enojo la santafesina.

Capitanich votó en contra de la eliminación del estatuto del periodista y Losada lo cruzó

Tras ello, el exgobernador le respondió: “Me sentí ofendido y atacado. He sido gobernador y senador, y siempre he defendido y garantizado la libertad de prensa, por lo tanto quiero que esto se remita a la comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento”.

Pero el cruce no terminó ahí. Losada volvió a plantear una cuestión de privilegio y achacó: “Como periodista me siento totalmente incómoda, no solamente con su presencia sino con que se haga el que defiende la libertad de prensa una persona que ofendió sistemáticamente a los periodistas”.

En tanto, agregó: “Podría seguir hablando de las cosas que hizo en Chaco que dan mucha vergüenza, pero me quedo con que rompió un diario y que atacó a periodistas uno por uno. Su gobierno permitía que colocaran en una plaza gigantografías de los periodistas críticos al kirchnerismo para que las personas pasen y escupan. La libertad de prensa no se dice con piripipi (sic) cuando se es oposición, se ejerce”.

La discusión se centró en el artículo 193 de la “Ley de Modernización Laboral”, que quedó de la siguiente manera: “Derógase la Ley 12.908 y sus modificatorias a partir del 1 de enero de 2027″. En el texto, respecto del periodista profesional, se propone eliminar entre otros puntos las tres semanas de vacaciones al ingresar al medio y las mayores indemnizaciones.

El miércoles por la mañana, Losada había indicado en diálogo con LN+ que lograron que la eliminación del estatuto “se prorrogue por doce meses para que haya nuevas condiciones de negociación”.

“Tanto el estatuto del periodista como los otros estatutos se van a prorrogar, quedarán vigentes para que se pueda generar otro estatuto en el término de los próximos 12 meses. Estuvimos trabajando en estos últimos cambios”, había dicho.