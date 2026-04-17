¿Qué le pasó a Mirtha Legrand que no grabará su programa de este sábado?

La noche de este sábado iba a tener todos los condimentos habituales de La noche de Mirtha, con una mesa cargada de figuras del ámbito político, periodístico y del espectáculo. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó un cambio inesperado: Mirtha Legrand no estará al frente del programa.

Desde eltrece ya se habían difundido las promociones del ciclo con invitados como la senadora Carolina Losada, los periodistas Edgardo Alfano y Daniel Gómez Rinaldi, y el empresario Ricardo Biasotti. Pero, a pesar de que todo estaba listo para la grabación, la conductora de 99 años debió dar un paso al costado por cuestiones de salud.

Según trascendió, la diva no fue autorizada por su médico personal a asistir al estudio debido a un cuadro de resfrío. Una fuente cercana explicó: “Sufrió un enfriamiento a comienzos de la semana. El médico le sugirió que hoy no trabaje para cuidarse y para que pueda recuperarse bien”.

El tuit de Mirtha Legrand confirmando su ausencia al programa (Foto: X @mirthalegrand)

A pesar de la recomendación, Mirtha habría intentado cumplir con su compromiso laboral hasta el último momento. “Se resistió bastante, pero está con catarro”, detallaron. De todas formas, su entorno aseguró que se encuentra de buen ánimo y enfocada en recuperarse para retomar su agenda habitual.

La propia Mirtha usó su cuenta de X para llevar tranquilidad y contar qué había pasado: “Como siempre les digo... la leyenda continúa... sólo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo. Besito, chau, chau”.

Ante esta situación, será su nieta, Juana Viale, quien ocupe su lugar este sábado en la conducción del ciclo. Además, también estará al frente de Almorzando con Juana, el programa que se emite los domingos. No es la primera vez que la modelo reemplaza a su abuela, ya que en otras oportunidades también asumió ese rol, manteniendo el estilo característico del programa.

Juana Viale explicó por qué su abuela no conducirá su programa el sábado

La esperada aparición de Ricardo Biasotti en televisión

La emisión contará con la presencia de figuras que vienen generando debate en la agenda pública. Entre ellas, Ricardo Biasotti, cuya participación coincide con su reciente presentación en el Senado en apoyo a un proyecto impulsado por Carolina Losada para endurecer las penas por falsas denuncias.

El empresario volvió a estar en el centro de la escena tras recordar su conflicto judicial con Andrea del Boca, quien lo denunció por presunto abuso hacia su hija Anna. Si bien la Justicia lo absolvió, Biasotti sostiene que las consecuencias personales fueron profundas.

Los invitados de Mirtha Legrand asistieron igual a la mesaza, pero con la conducción de Juana Viale (Foto: Instagram @mirthalegrand)

Por su parte, Anna del Boca también habló públicamente en los últimos días y reafirmó su postura: “La verdad, a mí no se me mueve ni un pelo porque sé perfectamente lo que viví y lo que me hizo sentir”, expresó, y agregó: “No me voy a cansar de repetir: escuchen a las infancias, es muy cruel lo que hacen”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.