Carrió criticó duramente a Karina Milei: “Una chica que hace tortas”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, cuestionó este miércoles por la noche en duros términos a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. La dirigente política la calificó como “una chica que hace tortas” y al entorno presidencial como una “secta de tarotistas”.

Primero, Carrió apuntó con dureza contra el entorno presidencial, al que mencionó como una “secta de tarotistas", y en particular contra la secretaria general de la Presidencia. “Esto le pregunto a Macri: ¿con qué vamos a terminar? ¿Con una chica que hace tortas, que habla con los perros y que le tira el tarot a quien la va a visitar?”, cuestionó, en alusión a Karina Milei y a su hermano, el presidente de la Nación, por sus perros, una información que se maneja con hermetismo en Olivos.

“¿Yo tengo que subordinarme a la estrategia de esta señora? Y me dicen: ‘armó un partido nacional’. Pero no es una gran cosa, todo se arma”, dijo la líder de la Coalición Cívica. Y agregó: “Yo no nací para tener de jefa a Karina Milei, antes de eso, me suicido en Mar Chiquita”.

Elisa Carrió.

Carrió también aprovechó la entrevista para lanzar una reflexión sobre las figuras que ocupan espacios de poder. “La pregunta es para los argentinos: ¿por qué siempre elegimos gente a la que sus padres los maltrataron, les pegaron, y ellos se convirtieron en golpeadores?”, planteó. En esa línea, continuó: “¿Por qué elegimos a gente que humilla a todos? ¿Por qué el que más malas palabras dice es el que más fama tiene?”.

Karina Milei hizo varios cursos de arte y pinta. Le gusta cocinar, hace repostería y en una época de su vida vendía tortas, por eso la alusión de Carrió.

Karina Milei.

No es la primera vez que Carrió se dirige de esta manera a Karina Milei. En febrero, tras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, la dirigente deslizó que una de las principales responsables del hecho fue la secretaria general de Presidencia, a quien caracterizó como “la cajera”. “Como dije en 2003 que la cajera era Julio De Vido y después Lázaro Báez, ahora la cajera es Karina Milei”, había advertido en aquel entonces.

Sobre Cristina Kirchner

En otro tramo de la entrevista, habló del fallo de la Corte Suprema que condenó a la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión, que probablemente cumpla en su domicilio en Constitución. En ese contexto, Carrió celebró la ratificación de la condena y expresó su “compasión” por la expresidenta, al tiempo que destacó que “la prueba es contundente”. También recordó sus advertencias y acciones legales sobre las irregularidades en las gestiones kirchneristas.

Fallo histórico: Cristina, a prisión por corrupción. Elisa Carrió mano a mano con Morales Solá

Carrió recordó que fue una de las primeras en denunciar las potenciales vías de corrupción en esa época, cuando ya advertía sobre los peligros de la delegación de facultades a los funcionarios del kirchnerismo. “Cumplimos con nuestro deber como legisladores de controlar”, sostuvo. Además, indicó que el proceso judicial es más amplio que el caso Vialidad y se refirió a otras causas como la de la ruta del dinero K.

“Ya tendría que haber prisión preventiva hace mucho. Si los juzgados por corrupción no tienen prisión preventiva con doble conforme, no creo en absolutamente nada”, advirtió luego. En su opinión, no es aceptable que una persona acusada de asociación ilícita y defraudación contra el Estado esté libre, ocupando cargos públicos y ostentando bienes adquiridos de manera ilícita.