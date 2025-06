Elisa Carrió celebró el fallo de la Corte y dijo que siente “compasión” por Cristina Kirchner: “La prueba es contundente”

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, celebró la ratificación de la condena a Cristina Kirchner y expresó su “compasión” por la expresidenta, al tiempo que destacó que “la prueba es contundente”. En una entrevista con Joaquín Morales Solá en LN+, Carrió también recordó sus advertencias y acciones legales sobre las irregularidades en las gestiones kirchneristas. Sobre la Corte Suprema, la dirigente afirmó que "es un tribunal independiente".

Carrió recordó que fue una de las primeras en denunciar las potenciales vías de corrupción en esa época, cuando ya advertía sobre los peligros de la delegación de facultades a los funcionarios del kirchnerismo. “Cumplimos con nuestro deber como legisladores de controlar”, sostuvo. Además, indicó que el proceso judicial es más amplio que el caso Vialidad y se refirió a otras causas como la de la ruta del dinero K.

La líder de la Coalición Cívica también expresó su desacuerdo con la falta de prisión preventiva para los imputados por corrupción. “Ya tendría que haber prisión preventiva hace mucho. Si los juzgados por corrupción no tienen prisión preventiva con doble conforme, no creo en absolutamente nada”, afirmó. En su opinión, es inadmisible que una persona acusada de asociación ilícita y defraudación contra el Estado esté libre, ocupando cargos públicos y ostentando bienes adquiridos de manera ilícita.

Cristina Kirchner en el balcón de su casa a horas de conocerse el fallo de la corte Suprema. Rodrigo Nespolo

Por otra parte, señaló que, a pesar de su firme postura respecto al proceso judicial, no pierde su compasión por lo que está viviendo Cristina Kirchner y su familia. “Yo la he querido. Era la única con la que hablaba. No hubiera querido que termine así. Pienso en su hija y su hijo. Hay que tener respeto por eso, porque es una tragedia”, declaró.

La dirigente también se refirió al estado emocional de la expresidenta, señalando que se la ve “muy nerviosa” y advirtiendo que, en su opinión, aún no logró asimilar la condena. Además, a pesar de sus diferencias políticas y legales con Kirchner, insistió en que no se aprovecharía de la situación, afirmando: “No voy a hacer leña del árbol caído”.

En cuanto a la justicia, Carrió expresó su confianza en que finalmente se alcanzaría, a pesar de las dificultades. “Yo tuve la certeza de que iba a haber justicia, aunque yo no la vea. Tengo esa fe inquebrantable de que la justicia llega”, dijo, destacando la importancia de la perseverancia en la lucha por la verdad, incluso cuando los procesos se extienden durante décadas.

Por último, Carrió cuestionó las afirmaciones del Gobierno sobre la consolidación de la república a través de la justicia. “Todo el mundo cree que hay república porque hubo justicia en la Corte, como dice el Gobierno, pero en realidad estamos yendo a la oscuridad republicana”, indicó.

Carrió sobre Milei y su relación con la justicia: “Él desprecia la ley”

Carrió también señaló que Javier Milei está preocupado por la posibilidad de ser condenado por la justicia. Según la líder de la Coalición Cívica, el presidente ve en la condena a Cristina Kirchner un reflejo de lo que podría sucederle a él en el caso de ser investigado por su vinculación con el caso $LIBRA. “Obviamente ha participado de una defraudación”, aseguró Carrió.

A la vez, hizo mención de otro caso de corrupción “enorme” que están preparando contra el PAMI, que según ella es “escandaloso en las provincias”. Además, señaló que Milei “desprecia la ley” por su formación académica e ideológica.

Javier Milei; Presidente de Argentina Fabián Marelli - LA NACION

En ese sentido, Carrió cuestionó la visión de Milei sobre la libertad, haciendo énfasis en que la libertad no es posible sin derechos fundamentales como la salud. “Hoy la gente se muere por falta de salud, de atención sanitaria”, dijo, criticando también el trato que reciben las personas mayores en el PAMI e indicó que “las familias no se vacunan porque está saturado”.

Por otra parte, dio su opinión sobre a la gestión económica del gobierno de Milei. Criticó las decisiones de los funcionarios económicos, especialmente de Luis Caputo y Santiago Bausili. “Es muy poco serio lo que están haciendo. No me parece serio cómo acumulan reservas largando bonos todos los meses. Bausili se comprometió a comprar reservas y no las compran. Están en plan electoralista”, expresó.

La dirigente también hizo una dura crítica al ataque al periodismo independiente, comparando la actitud de Milei con la de los kirchneristas. “Está atacando al periodismo serio. Es lo mismo que Cristina”, aseguró.