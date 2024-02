escuchar

Ocho meses después de su última entrevista, la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, habló este sábado de los 77 días del presidente Javier Milei en el poder y afirmó que “su plan es crear el caos” porque el libertario quiere “ir a una sociedad sin Estado, sin Poder Legislativo ni Judicial”. También fue dura con el expresidente Mauricio Macri y dijo que además de “destruir a Juntos por el Cambio”, intentará “destruir a Patricia [Bullrich]”.

“Milei es totalmente antiestatista, por eso es libertario, ausencia de ley o caos, busca abolir el Estado, no es republicano. Va a una sociedad sin Estado. Cree que hay que tener solo una sociedad de propiedad privada, sin Poder Legislativo ni Judicial”, comenzó en su análisis la exlegisladora, en la actualidad sin cargo público. Luego apuntó: “Su plan es crear el caos, atacar a todo lo que tenga que ver con el Estado. Quiere abolirlo y que todo esté manejado por sistemas privados”, en diálogo Radio Mitre.

La también exdiputada aseguró que el objetivo del Presidente es ir hacia “un darwinismo social” y marcó que para eso se necesita la dolarización. Luego, añadió que esa meta termina en caos junto con una “utopía libertaria”. “Ellos tienen un plan, por eso dicen ‘no la ven’. No ven la destrucción del Estado, no ven que van por la destrucción de los Estados provinciales, de los gobiernos municipales. No ven que vamos a una sociedad de libre intercambio entre pobres y ricos, no ven que vamos por la extinción de las clases medias profesionales. Milei es un obsesionado de ese modelo”, explicó Carrió.

En esa misma línea hizo un sugestivo paralelismo entre Milei y una intención de “ocupar el lugar de Dios”. “El tiene que provocar la anarquía, que es el caos, para ir a una dictadura transitoria plebiscitaria por dos años donde él ocupa el lugar de Dios, donde él puede decidir todo”, lanzó. “De un extremo nos fuimos al otro. Él no mintió, pero no saben que el anarquismo es la destrucción del Estado. Si va contra el Estado va contra la Constitución. Si alguien hubiese buscado el anarcocapitalismo en el diccionario, se hubiesen dado cuenta”, agregó.

Bunker de Juntos por el Cambio el 22 de octubre de 2023. Ricardo Pristupluk - LA NACION

En otro tramo de la entrevista, la dirigente habló de la interna electoral entre Horacio Rodríguez Larreta y la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entonces recordó cuando aseguraba que el expresidente Mauricio Macri iba “por la destrucción de Juntos por el Cambio” y que por eso apoyó a la integrante del gabinete libertario, quien fue titular de esta cartera también entre 2015 y 2019. “Llevó a Bullrich a enfrentarse con Larreta y va a intentar destruir a Patricia porque él va al mileísmo”, sostuvo.

Tras las elecciones generales, en las que Bullrich quedó fuera de la segunda vuelta ante el triunfo de Milei, Carrió había apuntado a Macri por la derrota de Juntos por el Cambio. Así la líder de la CC, una de las referentes que había apoyado la precandidatura de Larreta en las PASO, dijo entonces: “No sé, pregunten [como seguimos de acá en más] porque yo quedé fuera. Yo diseñé una estrategia, no fui escuchada el año pasado. Y hay que preguntarle al líder de la estrategia”.

LA NACION