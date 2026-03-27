Carrió pide que se aparte una jueza del Caso AFA y que declare el padre del ministro Mahiques

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pidió que la jueza Ángela Ledesma se aparte de la definición de la causa AFA, donde se investiga el posible lavado de dinero de Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, por sus vínculos con el poder de Santiago del Estero, la provincia donde el tesorero de la entidad construyó su entramado económico y tejió su vínculos políticos con Gerardo Zamora.

A la vez, Carrió pidió que el camarista Carlos “Coco” Mahiques, quien festejó su cumpleaños en la mansión atribuida a Toviggio, se presente a declarar en la causa. Se trata del padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Carlos Mahiques Captura de Video

Sobre la jueza Ledesma, la líder de la Coalición Cívica pidió su recusación porque “realizó gran parte de su trayectoria profesional” en Santiago del Estero, integró su “Tribunal Superior de Justicia” y tiene relación directa con Cecilia Indiana Garzón, fiscal general de la provincia.

El escrito recuerda que un “número considerable” de las sociedades montadas por Toviggino “tienen una constitución original en Santiago del Estero” que, a su entender, las facilitó “a partir de debilidades institucionales” de la provincia.

Se retira Pablo Toviggino del juzgado Económico Federal en los tribunales de Comodoro Py Ricardo Pristupluk

El pedido fue presentado ante la Cámara de Casación.

En paralelo, Carrió pidió la declaración como testio del juez Carlos Mahiques ante el juzgado de Campana, que encabeza Adrián González Charvay.

Un día después de que saliera a la luz que festejó su cumpleaños en la quinta sospechada de pertenecer a Toviggino, Carlos Mahiques renunció a la subrogancia que ejercía en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que debe definir el futuro de la investigación en torno a la AFA.

Mahiques continuó como magistrado en la Sala III de la Casación donde ocupa un cargo permanente, pero comunicó que dio por terminada la subrogancia en la Sala I. Fue reemplazado por Ángela Ledesma. Todo ocurrió después de que trascendió el lugar del festejo.

“Que el doctor Mahiques haya pautado la celebración de dicho evento en el predio lo coloca en una posición privilegiada para dar cuenta de uno de los elementos esenciales de autos: tomar conocimiento de quién ejerce el control efectivo del predio”, argumentó Carrió.

El camarista cumplió 74 años el 1 de noviembre pasado. Y la fiesta con que lo habría celebrado se convirtió en un secreto a voces en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py, según reconstruyó LA NACION, basado en testimonios de jueces, fiscales, dirigentes de la AFA y funcionarios del Gobierno.

La fiesta acaparó elogios y envidias en los tribunales hasta que a fines de 2025 estalló el escándalo que tiene como protagonistas a Toviggino y al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Desde ese momento, los elogios mutaron en incomodidad entre los asistentes.

Los vínculos de la familia Mahiques con la cúpula de la AFA, en tanto, son múltiples. Uno de los hijos del camarista, Esteban, es director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería Argentina y figura en la página de internet de la AFA como miembro del Tribunal de Disciplina de la entidad, junto al camarista en lo Contencioso Administrativo Federal, Sergio Fernández. Otro hijo, Juan Bautista, es ministro de Justicia.