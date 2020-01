La diputada nacional afirmó que el Gobierno de Cristina Kirchner "estuvo claramente implicado" en el "crimen político" de Alberto Nisman Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de enero de 2020 • 15:44

La diputada nacional Elisa Carrió publicó una serie de tuits en los cuales se declaró "judía espiritual" y acusó al Gobierno de Cristina Kirchner de estar implicado en el "crimen político" del exfiscal Alberto Nisman. Además, convocó a un manifestación para conmemorar el quinto aniversario de su muerte y criticó a la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) por organizar su propio acto.

"Frente a las múltiples declaraciones antisemitas en las redes sociales, me declaro judía espiritual y expreso que tales voces sólo reflejan odio, resentimiento y antihumanidad", comenzó la referente de Juntos por el Cambio.

" El asesinato de Nisman fue un crimen político. Donde el gobierno de CFK estuvo claramente implicado. Según consta en nuestras denuncias de febrero y marzo del año en que sucedió el asesinato de Nisman", agregó.

Carrió, cuya renuncia a la Cámara de Diputados se hará efectiva en marzo, convocó a participar de un acto para conmemorar el quinto aniversario de la muerte del exfiscal: "Convoco como ciudadana comprometida con el humanismo y la justicia al acto en memoria del crimen de estado, el día sábado a las 6 de la tarde en la plaza Vaticano al lado del teatro Colón".

Además, criticó a la DAIA y a la AMIA por no asistir a dicho evento: "No me extraña que instituciones judías no asistan el sábado ya que los que planteamos la nulidad por inconstitucionalidad del pacto fuimos nosotros en nuestro dictamen en la comisión de asuntos constitucionales. Y fueron jóvenes de DAIA y la propia comunidad la que obligó a las instituciones a tomar una postura coherente".

Según informó LA NACION, desde la DAIA señalaron que el del sábado será un acto "más político" por lo que no contará con presencia oficial de la conducción comunitaria judía. La conmemoración que organizará esa entidad será el domingo frente a la tumba del exfiscal, en el cementerio judío de La Tablada. Allí estará presente su madre, Sara Garfunkel, mientras que su exesposa Sandra Arroyo Salgado y sus hijas Iara y Kala están de viaje y no participarán.