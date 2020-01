Divergencias en torno a los homenajes a Nisman, a cinco años de su muerte

La DAIA recordará al fiscal el domingo y no el sábado, cuando se realizará una marcha de la oposición al kirchnerismo

Jaime Rosemberg SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2020 • 12:05

A cinco años de su polémica muerte, que regresó a los primeros planos con la serie emitida por Netflix desde hace diez días, el fallecido fiscal Alberto Nisman tendrá distintos homenajes en su memoria, tanto en la Argentina como en el Exterior.

Homenajes no exentos de divergencias y distancias preventivas: mientras políticos de la oposición al kirchnerismo estarán el sábado por la tarde en respuesta a la convocatoria de grupos de ciudadanos en la plaza Vaticano, la DAIA organizará el domingo una recordación frente a la tumba del fiscal, en el cementerio judío de La Tablada.

En principio, se prevé que el de la plaza Vaticano, frente al teatro Colón, sea un acto masivo y heterogéneo. La convocatoria estuvo a cargo de Equipo Republicano y Equipo Banquemos, grupos de "ciudadanos independientes sin pertenencia partidaria", como explican en sus sitios de las redes sociales. Uno de los flyers de convocatoria tiene la figura de Nisman debajo de la frase "hasta que la memoria aturda", parafraseando el título del artículo de 2015 con el que el hoy presidente Alberto Fernández criticaba a su hoy vicepresidenta por su postura en relación al pacto con Irán. Están previstas marchas del mismo tipo en las plazas de todo el país y en grandes ciudades de Estados Unidos, Israel y países de la Unión Europea.

Quiénes participarán

Una de las dirigentes que adhirió públicamente a esa convocatoria fue Elisa Carrió, quien de paso aprovechó para criticar la idea del Gobierno de revisar la pericia de Gendarmería, que se inclinó por definir la muerte del fiscal del caso AMIA como asesinato. "El sábado 18, voy a estar en la marcha por el caso #Nisman, y no crean en nada de lo que diga (Luis) Moreno Ocampo y menos cuando se refiere al exjefe de interpol que ahora ya no está y trabaja para los iraníes", escribió Carrió en Twitter.

Moreno Ocampo había dicho, días atrás, que si el ex titular de Interpol Robert Noble hablara sobre el Memorándum de Entendimiento firmado por el gobierno kirchnerista con Irán, la causa judicial que apunta a Cristina Kirchner y otros exfuncionarios "se cae". Además de Carrió y dirigentes de la CC-ARI, se espera la presencia de referentes y militantes de Pro, incluidos aquellos que provienen de Unión por Todos, de Patricia Bullrich, que también estará en la plaza Vaticano. No se esperan, por obvias razones, presencia de referentes del Gobierno o del kirchnerismo.

"Más político"

Distinto será el panorama en el acto de recordación que la DAIA organiza en el cementerio de La Tablada, en el que hablará su titular, Jorge Knoblovits. Desde esa entidad sugirieron a LA NACION que el del sábado será un acto "más político" por lo que no habrá allí presencia oficial de la conducción comunitaria judía. La decisión ya provocó comentarios y rumores en el seno de la comunidad, en relación a una decisión que muchos emparentan con la eventual estrategia de la DAIA de no confrontar con Alberto Fernández al inicio de su gobierno y en un tema más que sensible.

Intentando tomar distancia, la familia del fiscal, su madre Sara Garfunkel, su exesposa Sandra Arroyo Salgado, y sus hijas Iara y Kala, ya avisaron que no quieren "saber nada" de marchas u actos. Estarían el domingo en el cementerio, antes del acto de la DAIA, para una ceremonia íntima en la que podrán depositar piedras y flores en el monumento dónde descansan los restos de Nisman.