Qué pasó con el kirchnerismo en el Senado y por qué perdió la vicepresidencia
El bloque oficialista, con el respaldo de aliados y de otras fuerzas provinciales, dejó sin representación a la principal minoría en la conducción de la Cámara
- 3 minutos de lectura'
En una jugada política inédita que tensó al máximo las relaciones parlamentarias, el oficialismo logró desplazar al kirchnerismo de todos los cargos de conducción del Senado para el período 2026.
Pese a que el interbloque peronista conserva 25 bancas y continúa siendo primera minoría, Unión por la Patria (UxP) perdió la vicepresidencia del cuerpo, rompiendo con la tradición histórica de ceder ese tercer escalón institucional a la primera bancada opositora.
El revés para el espacio liderado por José Mayans se materializó en la sesión preparatoria al mediodía, donde el tablero electrónico reflejó el nuevo equilibrio de fuerzas: 45 votos a favor de la nueva conformación, 24 votos en contra y una abstención.
La jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue la arquitecta de la maniobra, cuya estrategia consistió en desconocer al bloque justicialista como primera minoría para cederle ese espacio estratégico a Carolina Moisés, una peronista díscola de Jujuy.
El argumento del oficialismo para justificar esta decisión se basó en dos ejes centrales: por un lado, la consolidación del quórum, ya que Bullrich explicó que la designación fue “un ofrecimiento a los gobernadores para consolidar la mayoría de 47 senadores”, un número clave que supera holgadamente el quorum y roza los dos tercios del cuerpo.
Por otro lado, hicieron valer la pertenencia partidaria ante las críticas, argumentando que el cargo sigue en manos del Partido Justicialista dado que Moisés proviene de ese espacio, independientemente de que hoy se encuentra distanciada del kirchnerismo.
La fractura del PJ: el origen de la derrota
El factor determinante que explica este retroceso del kirchnerismo, que atraviesa su representación más baja desde su nacimiento. La pérdida del cargo, que hasta diciembre ocupaba la ultrakirchnerista Silvia Sapag, fue facilitada por el portazo de tres senadores que abandonaron el interbloque Popular para conformar el nuevo espacio “Convicción Federal” conformado por: Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán)
Este flamante bloque responde a gobernadores con postura dialoguista frente a la Casa Rosada: Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. En el caso específico de la nueva vicepresidenta, Moisés mantiene un duro enfrentamiento personal con Cristina Kirchner, quien ordenó intervenir el PJ jujeño, y con La Cámpora, agrupación que pidió su expulsión del partido.
Sorpresa y quejas en la bancada K
Unión por la Patria llegó a la reunión de Labor Parlamentaria con la intención de postular a la catamarqueña Lucía Corpacci, pero no logró siquiera formalizar la propuesta. El espacio se enteró de la jugada libertaria minutos antes de la sesión.
El jefe del bloque, José Mayans, objetó duramente el procedimiento. Calificó el accionar de Bullrich como una “falta de respeto” amparada en “la soberbia del momento”, denunció una “lectura antojadiza del reglamento” y habló de un “atropello a un sector importante de la política argentina”.
Durante la votación en el recinto, incluso el propio Guillermo Andrada, ahora compañero de bloque de Moisés, se abstuvo de votar, en disidencia con la forma en que el oficialismo pergeñó la jugada.
El nuevo mapa de poder en el Senado
- Presidencia Provisional: Bartolomé Abdala
- Vicepresidencia: Carolina Moisés
- Vicepresidencia 1°: Carolina Losada
- Vicepresidencia 2°: Alejandra Vigo
