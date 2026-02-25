Qué pasó con el kirchnerismo en el Senado y por qué perdió la vicepresidencia

En una jugada política inédita que tensó al máximo las relaciones parlamentarias, el oficialismo logró desplazar al kirchnerismo de todos los cargos de conducción del Senado para el período 2026.

Pese a que el interbloque peronista conserva 25 bancas y continúa siendo primera minoría, Unión por la Patria (UxP) perdió la vicepresidencia del cuerpo, rompiendo con la tradición histórica de ceder ese tercer escalón institucional a la primera bancada opositora.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de LLA del Senado, Patrica Bullrich, en un llamado aparte previa a la jura de quienes asumen con integrantes de la Auditoria General de la Nación. 24/02/2026. Hernan Zenteno - La Nacion

El revés para el espacio liderado por José Mayans se materializó en la sesión preparatoria al mediodía, donde el tablero electrónico reflejó el nuevo equilibrio de fuerzas: 45 votos a favor de la nueva conformación, 24 votos en contra y una abstención.

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue la arquitecta de la maniobra, cuya estrategia consistió en desconocer al bloque justicialista como primera minoría para cederle ese espacio estratégico a Carolina Moisés, una peronista díscola de Jujuy.

Sesión preparatoria del Senado, el 24 de febrero de 2026, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires; Argentina. - Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.- Mario Mosca / Comunicación Inst

El argumento del oficialismo para justificar esta decisión se basó en dos ejes centrales: por un lado, la consolidación del quórum, ya que Bullrich explicó que la designación fue “un ofrecimiento a los gobernadores para consolidar la mayoría de 47 senadores”, un número clave que supera holgadamente el quorum y roza los dos tercios del cuerpo.

Por otro lado, hicieron valer la pertenencia partidaria ante las críticas, argumentando que el cargo sigue en manos del Partido Justicialista dado que Moisés proviene de ese espacio, independientemente de que hoy se encuentra distanciada del kirchnerismo.

La fractura del PJ: el origen de la derrota

El factor determinante que explica este retroceso del kirchnerismo, que atraviesa su representación más baja desde su nacimiento. La pérdida del cargo, que hasta diciembre ocupaba la ultrakirchnerista Silvia Sapag, fue facilitada por el portazo de tres senadores que abandonaron el interbloque Popular para conformar el nuevo espacio “Convicción Federal” conformado por: Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán)

Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) abandonaron el espacio que nuclea al peronismo en la Cámara alta. Sesión preparatoria del Senado para designar autoridades previo al inicio de ordinarias. 24/02/2026. Hernan Zenteno - La Nacion

Este flamante bloque responde a gobernadores con postura dialoguista frente a la Casa Rosada: Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. En el caso específico de la nueva vicepresidenta, Moisés mantiene un duro enfrentamiento personal con Cristina Kirchner, quien ordenó intervenir el PJ jujeño, y con La Cámpora, agrupación que pidió su expulsión del partido.

Sorpresa y quejas en la bancada K

Unión por la Patria llegó a la reunión de Labor Parlamentaria con la intención de postular a la catamarqueña Lucía Corpacci, pero no logró siquiera formalizar la propuesta. El espacio se enteró de la jugada libertaria minutos antes de la sesión.

El jefe del bloque, José Mayans, objetó duramente el procedimiento. Calificó el accionar de Bullrich como una “falta de respeto” amparada en “la soberbia del momento”, denunció una “lectura antojadiza del reglamento” y habló de un “atropello a un sector importante de la política argentina”.

El senador José Mayans, uno de los más enojados con la jugada de Patricia Bullrich. “Es una falta de respeto total, hace una propuesta que está amparada por la soberbia del momento”, se quejó Mayans, en alusión a Bullrich, que minutos antes había propuesto a Moisés para la vicepresidencia de la Cámara alta. 24/02/2026. Hernan Zenteno - La Nacion

Durante la votación en el recinto, incluso el propio Guillermo Andrada, ahora compañero de bloque de Moisés, se abstuvo de votar, en disidencia con la forma en que el oficialismo pergeñó la jugada.

El nuevo mapa de poder en el Senado