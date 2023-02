Carrió: un regreso al centro del ring para reforzar límites internos, que provoca revuelo en JxC

escuchar

Nunca pensó en serio que aquel portazo de 2019 sería su retiro definitivo. Quienes la conocen cuentan que su renuncia en Diputados y su posterior reclusión en Exaltación de la Cruz fue tan solo un corrimiento temporal frente a la derrota de Mauricio Macri. Al de Cambiemos lo consideraba su gobierno. Pero tardó poco en regresar al centro de la escena. Con la llegada de la peste, levantó su voz para apuntalar a Alberto Fernández ante la avanzada de Cristina Kirchner, cerró filas con Horacio Rodríguez Larreta en el polo moderado y se enfrentó con Macri cuando avaló el pliego de Daniel Rafecas como procurador o apoyó el acuerdo del Gobierno con el FMI por la deuda. Fiel a su ADN político, generó polémica en cada reaparición.

Intercaló largas temporadas de silencio con intervenciones fulminantes en el debate público. En las últimas legislativas, amagó con volver al ring en Buenos Aires, pero la táctica electoral de Larreta y la irrupción de Facundo Manes frustraron sus deseos de ser la prenda de unidad. Sus reproches resonaron en la oposición y aún carcomen a figuras del larretismo. En 2022 reactivó su cruzada ética y purificadora cuando advirtió sobre el avance del “panperonismo” en las filas opositoras, para impedir que sus socios sean seducidos por Sergio Massa, el “diablito” para ella. Ayer, en un nuevo capítulo de su telenovela política, Elisa Carrió confirmó que se alista para intentar un nuevo resurgimiento en su carrera: competir en las PASO como candidata a presidenta.

Su anuncio tomó por sorpresa a la mayoría de sus leales y colaboradores más estrechos en la Coalición Cívica . Solo unos pocos dirigentes de su extrema confianza sabían que confirmaría su postulación, una decisión que venía madurando hace meses. “Yo soy candidata para garantizar la unidad. No pretendo ganar, sino que no haya un debate a muerte”, avisó Carrió en una entrevista con Radio Mitre que convirtió en un lanzamiento político. Actuó sin dudar porque quería enviar un mensaje interno.

La jugada armó revuelo en JxC. Larreta, su partenaire predilecto en Pro, estaba al tanto de que se lanzaría, pero no que lo haría ayer. Antes de que arrancara el karaoke durante el festejo íntimo de su cumpleaños en Capilla del Señor les había dejado en claro a Gerardo Morales y a él que aún no tenía un favorito en la interna opositora. A Macri ya lo descartó, pese que deduce que tiene sed de revancha como un deportista que no digirió una derrota. Patricia Bullrich, en cambio, se sorprendió, pero relativizó el impacto de la maniobra de quien considera una aliada de su principal contrincante: Larreta. Tal vez la promoción de Hernán Lombardi a la mesa chica de Bullrich ayude a recomponer ese vínculo.

La líder de la CC anunció su candidatura presidencial horas antes de que sus alfiles en la Comisión de Juicio Político, Juan Manuel López y Paula Oliveto, se desmarquen de sus socios de Pro y la UCR y presenten un dictamen propio para remover al juez Ricardo Lorenzetti de la Corte Suprema, un proceso que monitoreó minuto a minuto. No parece casual. Es que al sumarse a la carrera electoral Carrió pretende amplificar el alcance de sus demandas, reforzar sus ideas y marcar sus límites . Quiere resaltar su impronta e impedir que el aporte de su fuerza a JxC se diluya en una disputa sin cuartel por el poder nacional. En cambio, sus detractores en el macrismo y la UCR e incluso sus aliados en el larretismo sospechan que se calza el traje de candidata para recuperar protagonismo y tener mayor poder de fuego en la negociación por las listas electorales . La CC renueva en estos comicios siete de sus once bancas en Diputados. Es casi toda su representación en la Cámara baja.

Rodriguez Larreta junto a Carrio y Macri GCBA

En el entorno de Carrió rechazan esas especulaciones. Sugieren que ella explora otra estrategia: encontrar un nuevo rol para “contribuir” al espacio, ampliar la base de sustentación de JxC e influir en el debate sobre la identidad opositora. Pero reconocen que Lilita pretende reforzar la presencia de la CC en JxC y fijar un “espacio discursivo” para exponer sus recetas éticas, económicas y sociales o propuestas en materia de política exterior o seguridad. “Se sube para dar esos debates. Si se corre de la campaña electoral, es más difícil opinar sobre el futuro gobierno”, señala uno de sus interlocutores habituales en la CC. Será una voz incómoda para sus socios en la discusión sobre la nueva fisonomía. De hecho, hace tiempo avisó que quiere discutir sobre los fondos para la campaña y prohibir el financiamiento de los laboratorios. “Hay una posibilidad alta de que ganemos la Presidencia. Por lo tanto, quiere marcar la línea del futuro de JxC: si vamos a ir contra las mafias, con quién se puede tranzar y con quién no, qué plan es viable”, comenta uno de sus escuderos en la CC.

Reclamo por las listas

Antes de que terminara su entrevista con Radio Mitre, Carrió cristalizó una idea que venía charlando con sus laderos: que JxC solo compita en las PASO en las categorías de presidente o gobernador e intendente, pero que presente listas de unidad en la oferta para diputados y senadores nacionales. Cree que así podrán evitar que una interna feroz haga estallar a la alianza y garantizar que JxC funcionará como un gobierno de coalición , su principal ambición. Apuesta que los votantes opositores solo elijan al nuevo líder del espacio en las PASO. Será difícil que sus socios lo acepten. “Estamos convencidos que esto permitirá consolidar los mejores bloques legislativos necesarios para garantizar la gobernabilidad y las transformaciones que la Argentina necesita”, subrayó Maximiliano Ferraro, titular de la CC, apenas se conoció el anuncio de Carrió.

Carrió, Ferraro, Morales, Levy Yeyati y Surt, en Exaltación de la Cruz

Pese a las diferencias que persisten en JxC sobre cómo deberían encarar las reformas en un eventual regreso al poder, Carrió confía en los avances del trabajo de los equipos técnicos de la fuerza. Repite que “la unidad programática” está garantizada. Durante los últimos meses mantuvo reuniones con integrantes de las fundaciones de JxC que diseñan el plan para 2023 y estrechó lazos con Morales. El jefe del radicalismo también prepara su lanzamiento presidencial. Se subiría al ring en marzo con un acto en la Capital. “El escenario está abierto”, analizan en la cúpula de la UCR. Allegados a Carrió no descartan que se baje si hay un acuerdo de unidad .

En el laboratorio de Uspallata sostienen que la maniobra de Carrió estuvo “coordinada” con Larreta. Quienes la conocen no descartan que haya avisado. ¿Le agradará la incorporación de Jorge Faurie, uno de sus apuntados en Pro, al equipo del alcalde? Hasta ahora no se pronunció sobre el tema. A Martín Redrado ya lo vetó y espera que Marcelo D’Alessandro vuelva al cargo en las próximas semanas tras su licencia. En Parque Patricios hay dudas en torno a ese tema. Otro enigma: ¿Fernán Quirós será su candidato a jefe porteño o el de Larreta?

El lanzamiento de Carrió también generó cálculos en el macrismo. Cerca del expresidente sospechan que la cofundadora de Cambiemos busca apuntalar la propuesta del ala moderada para fortalecer a Larreta, con quien tiene afinidad en Pro, y contener el avance Bullrich en la interna.

Carrió rechaza la pelea anticipada por las candidaturas: considera que el internismo desgasta a JxC. En su entorno ven con preocupación la irrupción de propuestas con “rasgos autoritarios”, como la de Javier Milei, y la profundización de la crisis. “La situación es grave. Esta vez la política no puede volver a fallar”, dicen cerca de Carrió. El referente económico de la CC, Matías Surt, traza un panorama sombrío para los próximos años. “El desafío principal no va a ser que la economía crezca, sino que se evite una nueva crisis que nos ponga en un ritmo inflacionario hoy desconocido”, puntualiza Surt. A la exdiputada la entusiasma su plan para generar un “cambio disruptivo” en materia productiva. Pide sacar las retenciones al campo y mirar la industria alimenticia, porque prevé que el mundo demandará comida. Ya lo habló con Morales.

Después de confirmar su candidatura, Carrió participó en una reunión por Zoom del Instituto Arendt, su think tank, y se prepara para recluirse por la llegada de la cuaresma. En mayo activará su campaña. Pero más allá de si compite o no en este proceso electoral, ya planea volver a la Ciudad. Es más, dijo que reabrirá su estudio jurídico. ¿Ya imagina una candidatura a senadora en 2025?

Carrió, en Exaltación de la Cruz Rodrigo Nespolo - LA NACION