Auditoría: por la deuda con el FMI, la mayoría oficialista en la AGN rechazó la ejecución del presupuesto 2018 de Mauricio Macri

La mayoría oficialista de la Auditoría General de la Nación (AGN) rechazó la ejecución presupuestaria de las cuentas públicas de 2018, anteúltimo año de la gestión de Mauricio Macri, por considerar que, a la hora de contraer el préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 56.700 millones de dólares, el entonces gobierno de Cambiemos esquivó al Congreso y no cumplió con las normas vigentes. Entre ellas, la de requerir al Banco Central un dictamen sobre el impacto del préstamo en la balanza de pagos.

Desde Juntos por el Cambio, los auditores Jesús Rodríguez –presidente de la AGN–, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva cuestionaron la posición de sus colegas oficialistas y marcaron la contradicción de sus argumentos: señalaron, por caso, que el actual gobierno de Alberto Fernández dio validez a lo actuado en 2018 al suscribir un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el FMI en 2022, que además incluyó una ampliación del crédito en 4400 millones de dólares.

“El Gobierno validó lo acordado en 2018 al renegociar el acuerdo con el FMI para evitar el default. Una renegociación que la oposición, en una actitud responsable, avaló”, enfatizó Pichetto.

El auditor oficialista Juan Ignacio Forlón retrucó los señalamientos opositores. “Aquí no está en debate la validez o la invalidez de la deuda con el FMI, sino el hecho de que no se cumplió con la normativa vigente a la hora de contraer ese préstamo. Se trata del crédito más grande que otorgó el Fondo en su historia y, casualidad o no, se incumplieron con las formalidades que exige la ley de administración financiera y no hubo intervención alguna de organismos del Estado al momento de determinar su impacto en las cuentas públicas”, sostuvo.

Javier Fernández, también oficialista, abonó los argumentos de su colega con un estado de situación de la herencia recibida en materia de deuda pública.

“Al finalizar 2018 la deuda pública ascendió a 332.192 millones de dólares, el 85,2% del PBI. El año anterior fue de 320.935 millones de dólares, el 56,5% del PBI. El ‘peso’ de la deuda publica aumentó en casi 30 puntos del producto”, advirtió.

Sobre el crédito contraído con el FMI, el auditor oficialista advirtió que no fue autorizado por ley del Congreso como tampoco por un decreto del Poder Ejecutivo; además, insistió, el Banco Central no emitió dictamen alguno pese a que así lo dispone la ley de administración financiera.

“La operación no tuvo un análisis de riesgos ni documento técnico que indique la estrategia del endeudamiento o su sostenibilidad de pago”, indicó, al tiempo que advirtió que, de los tres desembolsos que efectuó el FMI ese año, solo uno fue acreditado en el presupuesto vía decreto. “Los otros dos desembolsos, que sumados totalizaron 9600 millones de dólares, no tuvieron esa acreditación”, sostuvo.

Desde la oposición, el auditor Nieva insistió en que la línea técnica del AGN aprobó con salvedades el informe contable como de ejecución presupuestaria de la cuenta de inversión 2018. En este sentido, resaltó que, a la hora de evaluar la ejecución de los gastos, el 84,5% de la muestra mereció una opinión favorable, al igual que el 98,5% de los ingresos.

Al igual que Pichetto, el radical Nieva señaló que el rechazo del oficialismo a la cuenta de inversión 2018 marca un “mal precedente” hacia futuro cuando la AGN deba revisar las rendiciones de ingresos y gastos del gobierno actual y los subsiguientes.

“Si el oficialismo rechaza toda la cuenta de inversión 2018 porque, a su juicio, el gobierno anterior no se ajustó a la normativa, ¿cómo deberíamos proceder con las cuentas del actual gobierno? No debemos olvidar que durante estos últimos tres años se registró un crecimiento récord de la deuda pública en más de 80.000 millones de dólares a un mayor costo financiero en comparación con el que ofrecen organismos multilaterales” , advirtió Pichetto.

