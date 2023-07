Casalegno: en un pueblo de Santa Fe los candidatos empataron y un extranjero italiano definirá la elección

escuchar

Roberto Petrin es italiano y llegó a la Argentina a los 14 años. Hoy tiene 80 y está eximido de la obligación de ir a votar, pero igual fue a emitir su sufragio el domingo para las PASO en Casalegno, una pequeña localidad santafesina ubicada 100 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario. Jamás pensó, en ese momento, que su boleta iba a terminar por definir la elección. “Si hubiese sabido, no sé si iba”, se lamenta ahora ante LA NACION “El Tano”, como es conocido en su lugar.

En la madrugada del lunes, cuando se realizó el escrutinio provisorio, terminó en empate: María del Luján “Mari” Giménez -la actual presidenta comunal de Casalegno, representante del “frente de frentes”- y Luis Miguel Rodríguez -del peronismo, quien buscaba destronarla- tuvieron 69 votos cada uno. Pero una boleta no se había contado: la de Petrin.

“El Tano” arribó al país desde Udine, vivió en Villa Amelia y en Rosario, volvió a Italia en 2003, y se mudó hace una década al pueblo por su trabajo en la cadena láctea y para llevar una vida más relajada, “con la puerta abierta”, como dice. Nunca pensó que se iba a convertir en un ciudadano decisivo.

Según el protocolo que establecieron en el gobierno de Santa Fe, los sufragios de los extranjeros habilitados a participar en las categorías comunales -cuando son cinco o menos en la primera mesa del local electoral- se deben colocar en un sobre con la leyenda “Voto extranjero” y no se abren ni se cuentan en la mesa, sino en el escrutinio definitivo que hace el Tribunal Electoral en la capital.

Eso fue lo que pasó en Casalegno. Salieron 69 a 69 y el voto de Petrin no se escrutó. Los candidatos ahora están expectantes; el enigma se develará mañana, cuando a partir de las 9 comience el recuento definitivo.

Los datos del escrutinio provisorio en Casalegno Gobierno de Santa Fe

“Me supera. Si lo hubiese sabido, no sé si iba a votar. Me eximía la edad. Fui porque tengo un alto sentido de la democracia y la responsabilidad civil. Si hubiera sabido, lo hubiera pensado dos veces. Me siento mal porque estoy vulnerado en mis derechos, voy a ser el único tipo cuyo voto van a conocer todos, todos van a saber a quién elegí”, lamenta en diálogo con LA NACION Petrin.

Quien lo llamó el domingo para explicarle la situación fue uno de los candidatos. “Me avisó que había un empate en 69 y que mi voto, como va en sobre cerrado, definía la elección y se abría en Santa Fe. Soy el único extranjero en Casalegno y mi voto es cantado. Siento un poquito de angustia porque en este pueblo donde nos conocemos todos, cuando se sepa a quién voté, habrá una parte que me mirará con otros ojos y quiero tranquilidad”, comenta este hombre, que cuenta que en su localidad se replica “la grieta” que hay a nivel nacional, aunque aclara que normalmente la decisión se ancla más en el postulante como persona, que en su pertenencia política. Entiende, también, que la intendenta no hizo una mala gestión, pero que ya lleva tres mandatos y se necesita alternancia.

Casalegno tiene 270 habitantes según el censo de 2010 Facebook Región Litoral

“Hasta ahora no he hablado casi con nadie, cuando llegue a la comuna veremos cómo me reciben... Lo tengo que tomar un poco a risa porque si me tengo que amargar, estamos arreglados”, reflexiona sobre lo que le ocurrió en estas PASO, que en su localidad serán una suerte de “encuesta” para saber qué postulante llega mejor posicionado a la general, ya que no había internas.

“Nadie me va a cambiar, no dependo de nadie. Si les gusta, bueno. Y si no les gusta, igual”, cierra “El Tano”.