Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta llegan a Córdoba en un escenario impensado tras las elecciones en Santa Fe

CÓRDOBA.- El triunfo de Maximiliano Pullaro en la PASO de Santa Fe le insufló ánimos a Horacio Rodríguez Larreta de cara a la interna presidencial de agosto. En su entorno esperan que el “efecto billar” tenga impacto en Córdoba, un distrito que aparece difícil y donde Patricia Bullrich luce consolidada, en especial después del “affaire” Juan Schiaretti. Pero el escenario no es el imaginado semanas atrás, luego de la ajustada derrota de Luis Juez ante el peronista Martín Llaryora por la gobernación, que lo tuvo al senador codo a codo con Bullrich en el búnker.

Pasada esa tormenta, Juez no se pronunciará a favor de ninguno de los dos presidenciables ni trabajará para Bullrich o Rodríguez Larreta. Un carril similar al que eligió el radical Rodrigo de Loredo, candidato a intendente de la capital provincial por Juntos por el Cambio en las elecciones que se realizarán este domingo.

El diputado nacional de Evolución Radical hará campaña con Bullrich este martes. Es una oportunidad para mostrarse ella en la capital provincial más allá de que varios dirigentes muy cercanos a De Loredo integran la lista de diputados nacionales de Rodríguez Larreta, que encabeza el exintendente de Pro Pedro Dellarossa. Le siguen en la boleta los intendentes Verónica Gazzoni y Javier Dieminger, deloredistas.

Patricia Bullrich con Juez y De Loredo en el almuerzo de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

La lista de Bullrich está liderada por el exintendente de Jesús María Luis Picat, quien tiene contactos con De Loredo, pero también una larga relación con su suegro, el exministro de Defensa Oscar Aguad, quien está trabajando con Bullrich desde hace tiempo. De esta manera, De Loredo mantiene un pie en ambos armados, más allá de su estrecho vínculo con el senador Martín Lousteau, que festejó el domingo pasado con Pullaro en Santa Fe.

Después del tsunami que significó la invitación que Rodríguez Larreta y Gerardo Morales le hicieron a Schiaretti -días antes de la elección a gobernador en Córdoba- para participar de una PASO ampliada de Juntos por el Cambio, el jefe de gobierno porteño no había regresado a esta ciudad capital, donde estará este miércoles.

Larreta, junto a Juez y de Loredo, en Córdoba

Rodríguez Larreta estuvo en Río Tercero, donde lo acompañó el intendente Marcos Ferrer (uno de los armadores de De Loredo) y, la semana pasada, junto a Morales, presentaron las propuestas para el campo en Río Cuarto.

Pese al affaire Schiaretti, Juez no se pronunciará a favor de ninguno de los dos precandidatos de la alianza: “Sentí que me dejaron solo en la pelea; no hubo decisión de ganar Córdoba. Ya escucharon las definiciones de Morales y de Horacio. Fue un daño irreparable; perdimos 20 días explicando y perdimos la elección. Deberían escuchar mucho más a los dirigentes del interior”.

En diálogo con LA NACION, Juez subrayó que no trabajará para Bullrich ni para Rodríguez Larreta, con quien se reunió la semana pasada y con quien estará el jueves. Para explicar su posición, afirma que durante años trabajó para mantener la unidad de Juntos por el Cambio en Córdoba y que también se esforzó “mucho” para que hubiera una “lista de unidad” de los candidatos a diputados nacionales, algo que no se logró. “Es un despropósito tener listas separadas. Decidieron armarlas así y ahora tengo amigos en los dos lados; dirigentes nuestros en los dos lados; intendentes que me acompañaron en la campaña en los dos lados”, abundó.

Orlando Arduh, de pie, junto a Luis Juez, Horacio Rodríguez Larreta, Rodrigo de Loredo y Martín Lousteau, durante la campaña electoral Twitter

Juez lamentó que se haya perdido la oportunidad de “sumar a Córdoba a la transformación” y que la gobernación terminara en manos de Llaryora, “quien, después de las PASO, terminará trabajando para Sergio Massa”.

El gobernador electo y actual intendente de la ciudad de Córdoba enfatizó ante LA NACION que está en campaña para que sea presidente Schiaretti. “Nosotros no aceptamos que los porteños nos vengan a marcar nada. No vaya a ser Juez el que termine al lado de Massa”, disparó.

Llaryora y Schiaretti -quien recién regresa de Estados Unidos, a donde mantuvo una serie de reuniones como gobernador- apoyan a Daniel Passerini, actual viceintendente cordobés, para gobernar la capital provincial.