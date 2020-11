Gerardo Zamora le pidió disculpas a los padres de Abigail: "Me responsabilizo, el Estado ha fallado" Crédito: Captura de video

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, publicó un video este sábado en sus redes sociales donde se disculpó con los padres de Abigail Jiménez, la niña enferma de cáncer que debió ingresar desde Tucumán a Santiago del Estero en brazos de su papá, luego de ser retenidos en un control sanitario dispuesto en el límite entre ambos territorios.

"Una niña de 12 años y sus padres vivieron un doloroso momento. Creo que, más allá de la investigación interna, y por supuesto una lamentable sucesión de hecho y errores, de los cuales no tienen nada que ver los padres ni mucho menos la niña, es el Estado, del cual me responsabilizo, el que ha fallado en sus mecanismos para controlar la salud de los habitantes", dijo el mandatario en el mensaje que grabó esta tarde.

El hecho, que ocurrió el lunes pasado en el límite con la provincia de Tucumán, conmocionó a todo el país a raíz de videos y fotos que se viralizaron en las redes sociales.

Zamora se refirió también a las medidas preventivas por la pandemia del coronavirus en cuanto a la limitación de la circulación entre provincias, pero remarcó que "en una situación así, exceptúa totalmente al traslado sanitario".

"Más allá de que faltaban papeles o no, de que fue un metro o miles de metros, o un minuto o miles de minutos, lo que ocurrió es lamentable", enfatizó.

Luego, le habló a los padres de la niña: "Espero que se reponga de su enfermedad. Le transmití a él [su padre] el pedido de disculpas y que quedo abierto a hacerlo personalmente, y ponerme a disposición de Abigail que es lo más importante".

Por otro lado, el gobernador dijo que "se ha hablado mucho y también se ha politizado el tema". Y aclaró: "Jamás haría política con un tema de salud. Si alguien dijo que le puede faltar algo a Abigail, al contrario, quiero que no le falte nada".

"Les pido perdón y disculpas por errores como éste y muchos más que podemos haber cometido y que posiblemente cometamos, pero todo está hecho en base a tratar de cuidar la vida de todos", concluyó.

"No nos llamó en ningún momento el gobernador"

La madre de Abigail, Carmen, desmintió las palabras de Zamora minutos después de ver el video. "No nos llamó en ningún momento el gobernador, es todo mentira. Es una farsa", dijo en diálogo con TN.

"Están usando a una niña para hacer política. A simple vista te das cuenta lo que están queriendo hacer, están jugando con la salud de Abigail. Hace cinco días que pasamos el horror más grande de nuestras vidas y ni siquiera tuvo el valor [Zamora] de mandar al menos a alguien a pedir disculpas en un simple mensaje. ¿Quiere salir en los medios y quedar bien con quién?, preguntó.

Sobre el mensaje del mandatario, Carmen fue categórica: "No es momento para pedir disculpas. Si desde un primer momento no estuvo, ya no sirven de nada ahora. No basta con eso".

Por último, señaló que el hecho le causó un daño psicológico a su hija. "Estamos destruidos, no sé de dónde sacamos las fuerzas. Mi niña está en una crisis, muy mal", expresó.

