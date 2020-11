Cuarentena en Santiago del estero: No los dejaron entrar y tuvo que llevar a su hija en brazos 12:24

Video

Abigail Jiménez es una niña de 12 años. Junto a sus padres, Carmen y Diego, habían viajado de Santiago del Estero a Tucumán para llevar a cabo su tratamiento, dado que ella es una paciente oncológica desde hace 5 años, cuando le detectaron un tumor en la pierna izquierda.

De todos modos, cuando querían volver a Santiago, su provincia, las autoridades los retuvieron en la frontera hasta que el padre decidió llevarla en brazos, imagen que quedó registrada en un duro video que grabó Carmen y que se volvió viral. "Le dije que grabe lo que me estaba haciendo porque no es la primera vez que me pasa", recordó al conversar con Terapia de noticias, por LN+.

"Necesitaba que todos sepan lo que estaban haciendo con mi hija. Ha quedado traumada con todo lo que pasó. Cada vez que se levanta dice que 'los policías son malos'", narró con crudeza.

Diego contó que Abigail está "un poquito mejor después del momento" que atravesaron. Tal como relató, por la situación que vive el país por el coronavirus, solo la llevan a Tucumán "cuando es una urgencia".

Tal como explicó el padre, Abigail "se puso nerviosa" ante la negativa de los policías para que puedan volver a su hogar. "No nos comprendían y no nos dejaban pasar, y mi hija lloraba. Pasaron 20, 40 minutos y no me daban una solución. Pasó una hora y no me daban solución, nada. Seguí esperando hasta que decidí levantarla y llevarla caminando".

"Tenía la herida, había moscas y me daba miedo que se infecte. No veía la hora de sacarla de ahí" añadió Diego, que finalmente llamó a uno de sus jefes que trabajan con él en la municipalidad para que los pasara a buscar. "Las ambulancias estaban ocupadas, así que no me las podían mandar. Me mandaron una camioneta particular".

"Hasta el momento nadie del Gobierno ha venido a verla para ver si seguía con la crisis", cuestionó el santiagueño, y destacó que, pese a todo lo ocurrido, su hija está "contenta" de que pudo ser atendida. "Necesito que esto no vuelva a pasar", enfatizó.

