Abigail Jiménez, una niña de 12 años enferma de cáncer, debió ingresar desde Tucumán a Santiago del Estero -adonde reside- en los brazos de su papá, luego de ser retenidos en un control sanitario dispuesto en el límite entre ambos territorios. Tras el hecho, desde la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación realizaron una advertencia a los gobiernos provinciales y preparan un pedido de informe, para que cada administración local detalle el protocolo sanitario que aplican en las fronteras, así desde el organismo analizarán si estos vulneran algún derecho.

"Estamos preocupadísimos e indignados con la situación. Como Defensoría no podemos permitir que esto suceda", dijo a LA NACION la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham.

Ante la proximidad de las fiestas, que incrementarán el tránsito interjurisdiccional, la funcionaria precisó: "En fin de año habrá mayor movilidad entre fronteras. Enviamos una advertencia a todas las provincias y a la Ciudad para que no tengamos ningún problema a partir de esta situación tan penosa. Además, pedimos que remitan los protocolos sanitarios. Queremos ver qué protocolo aplican ahora y aquel que prevén en caso de que hubiese un brote".

Graham sostuvo que, en caso de que encuentren alguna disposición violatoria de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dialogarán con las autoridades provinciales. "Si no se cumple, tomaremos otras medidas, como un recurso de amparo", advirtió la funcionaria, quien indicó que la posición del organismo es "que no se prohíba el libre tránsito de los niños, niñas y adolescentes, más allá de que estén o no padeciendo una situación particular".

Además, admitió que fue notificada de casos similares al de Santiago del Estero desde que asumió su rol en el organismo, adonde se convirtió en la primera defensora nacional, ya que el cargo fue creado en 2005 y nunca se había ocupado. "Cuando Formosa no dejaba entrar a familias que quedaron en las puertas de la provincia, a la vera de la ruta, hicimos el contacto con las autoridades, logramos resolverlo y, por lo menos, no hemos tenido otra denuncia allí", relató.

En cuanto a la responsabilidad de lo ocurrido con la niña oriunda de Termas de Río Hondo y con su familia, Graham consideró: "La persona que está viendo quién entra es un funcionario que cumple con la orden, no haría responsable a la fuerza que cumple con la orden, pero se podrían haber tomado otras medidas, como una acción que sanitice y que genere una facilitación para evitar lo que pasó".

En Santiago del Estero pretenden "agilizar las autorizaciones"

En Santiago del Estero existe la Defensoría Adjunta de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, encargada del abordaje territorial del caso, a cargo de Luis Santucho, quien para LA NACION puntualizó en una culpabilidad compartida. "Es una responsabilidad que debemos asumir entre todos, no hay que focalizar las culpas. Estas situaciones nos ayudan a repensar y a generar acciones para que no se vuelvan a repetir. Incluso nosotros como Defensoría podemos sentirnos responsables", comentó.

Santucho refirió que "es el primer hecho" de esta índole en la provincia y dijo: "Tenemos más de ocho meses de controles rigurosos. Para los trámites se necesitan días previos, más que nada para quienes van a ingresar, a quienes hemos ayudado". Debido a ello y tras las críticas que despertó el accionar ante la familia de Abigail Jiménez, desde el organismo local buscarán agilizar las autorizaciones. "A partir de ahora trabajaremos para lograr que no se demore tanto, para que no sucedan estas situaciones como le ocurrió, por ejemplo, a esta niña", indicó.

El funcionario manifestó para LA NACION que esperan que la familia se encuentre "más tranquila" para intentar, a través del intendente de Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, generar un encuentro virtual con ellos. "Nos sentimos solidarizados con la niña, lamentamos la exposición pública y estamos preocupados por el destrato hacia la nenita, por la situación tensa y dramática", dijo Santucho, quien aseguró haberse comunicado al instante de enterarse de lo ocurrido con el ministro de Gobierno y Seguridad santiagueño, Marcelo Barbur, quien tiene a su cargo a los efectivos dispuestos en el control fronterizo.

La postura en el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad

Desde el Ministerio Público Tutelar de la ciudad de Buenos Aires, que tiene como una de sus misiones la protección y la promoción de los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes, también condenaron lo ocurrido en Santiago del Estero. "La escena es desgarradora y frente a este episodio cabe reflexionar que nuestra normativa constitucional obliga a respetar el interés superior del niño. Como tal, no hay norma que lo supere", opinó la asesora general tutelar de la Ciudad, Yael Bendel.

La funcionaria también indicó: "Si el personal de seguridad que impidió el traslado de la niña, que además se encuentra es un estado de vulnerabilidad por su condición física, conociera las leyes de protección integral de niñas, niños y adolescentes, debería haberlos asistido y allanar el camino hasta su domicilio".

En esa misma línea, Bendel consideró que "debería existir una formación continua y obligatoria en protección de derechos de niñas, niños y adolescentes" para quienes trabajan en los organismos públicos.

