Caso Andis: declara uno de los presuntos nexos entre la agencia de discapacidad y las droguerías

La causa que nació con los audios del exdirector de la Agencia de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo e investiga un supuesto direccionamiento en la compra de insumos y medicamentos dentro del organismo avanza con nuevas indagatorias.

Desde las 9 de la mañana, Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como presunto nexo extraoficial entre la agencia y las droguerías y empresas implicadas, se encuentra en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

Calvete llegó a los tribunales en un camión celular de la Policía de la Ciudad. En 2019, en el marco de otro proceso penal, fue encontrado culpable por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena.

En mayo de este año, la Corte Suprema rechazó un recurso de queja de su defensa, y en octubre, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 avanzó con su detención.

Miguel Ángel Calvete

En la causa por las irregularidades en la Andis, el fiscal Picardi describe a Calvete en su dictamen como una suerte de “director para-estatal” del organismo que, sin ser funcionario, impartía indicaciones a la gente del organismo que le respondía, como Lorena Di Giorno, dentro del área de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), y Eduardo Nelio González, director de la agencia.

El rol de Calvete en la maniobra investigada, según la fiscalía, era conectar a Andis con el circuito de droguerías y direccionar las compulsas de precios.

Como parte de los allanamientos ordenados por la Justicia en esta causa, en un domicilio a nombre de su empresa, INDECOMM, se secuestraron 700.000 dólares.

“Solicito que en forma urgente se disponga la devolución del dinero secuestrado”, pidió Calvete en un escrito presentado ante el juzgado, estando ya detenido por la otra causa. “Resulto ser el titular del noventa por ciento del capital social de la empresa [INDECOMM] y, por ende, el principal damnificado por el secuestro en el domicilio cito en la calle México [...] el cual resulta propiedad de la sociedad que encabezo”, agregó.

En ese domicilio vivía su hija, Ornella Calvete, que es directora en una secretaría del Ministerio de Economía y también está siendo investigada.

En septiembre, un mes antes del operativo en su casa y el secuestro del dinero, Ornella le dijo a su padre estar preocupada por la presencia de 15 policías en la planta baja de su edificio. “No sé si es por el cabeza de rodilla o qué”, le dice.

Luego le pregunta si la empresa INDECOMM tiene “cash blanco”, por si “entran acá y me ven con mosssca”.

En el marco de esas conversaciones -que constan en el expediente- Ornella le pregunta por “Claudio” de la ortopedia alemana y Calvete le responde que ya cerró una reunión con él. Ornella le desea suerte y le dice que si todo sale bien le compra “una lambo, una granja, lo que quieras”.

El día de los allanamientos, en otra tanda de mensajes, Calvete habla con Di Giorno, una de las funcionarias dentro del organismo que le respondía. Di Giorno le dice que ya estaba "borrando todo".

Pablo Atchabahian

Antes que Calvete, fue indagado Pablo Atchabahian, un médico urólogo que también daba órdenes a funcionarios dentro de la agencia y está detenido. En su indagatoria, Atchabahian se negó a declarar.

La Justicia registró que ordenó frenar un pago a una droguería “por estar jugando mal”.