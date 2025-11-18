Fabiola Yañez volvió a pedir disculpas por la foto en Olivos durante la pandemia y dijo: “A mi no me vacunaron”

Después de su tenso cruce con Mirtha Legrand en su programa de televisión, la exprimera dama Fabiola Yañez se refirió nuevamente a la foto en la Quinta de Olivos en plena cuarentena y reveló que el gobierno de Alberto Fernández decidió que no se vacunara durante la pandemia. Dijo que desde la presidencia justificaron que se iba a “armar un escándalo” y sostuvo que ella no se contagió en ningún momento, aunque el entonces titular del Poder Ejecutivo sí.

“A mí no me vacunaron. Yo dormía con el presidente y todos los ministros estaban vacunados. Toda la comitiva lo estaba, pero a mí no me dejaron porque decían que se haría un escándalo si la gente se enteraba que yo estaba vacunada”, expresó Yañez en una entrevista con Ángel de Brito para su programa LAM.

Además continuó: “Las dos veces que él tuvo Covid-19, yo no sé por qué razón, no me contagié. Jamás me pasó. Después de la foto de Olivos, ninguno de los presentes se contagió”.

En esta misma línea, la exprimera dama volvió a disculparse con los ciudadanos argentinos por la fiesta que se realizó en la quinta presidencial en plena pandemia en su cumpleaños y afirmó que pedirá perdón “todas las veces que sea necesario”. En tanto, apuntó contra quienes hicieron público el encuentro: “La foto de Olivos no sé quién la entregó, pero se que el propio Gobierno mandó el video. Se lo sacaron a una persona que trabajaba conmigo del teléfono y lo enviaron a la televisión. Justificaron que iban a adelantarse”.

En cuanto a su vínculo cuando eran pareja y a la denuncia por violencia de género, Yañez relató: “Él se comprometió conmigo y cuando quedé embarazada no lo aceptó. Me quitó la palabra durante un mes y dijo que para él era un shock. Vivía conmigo y me había pedido matrimonio. Luego me pidió que abortara y no me acompañó. Después de dos años viviendo en Olivos él me propuso tener un hijo. Yo ahí pensé que iba a ser algo genuino“.

“Yo tenía las pruebas y él me decía que yo estaba loca. En un principio no me dejaba subirme al ascensor. Me forcejeaba y me hacía salir. Yo siempre fui una persona muy fuerte que luchó su vida sola. Yo no nací con Alberto Fernández, tenía una vida antes de él. Después tuve un declive muy importante. En la Quinta de Olivos está todo muy resguardado, lo que empeoró”, siguió.

Acto seguido, la exprimera dama respondió a las declaraciones de Fernández en las que aseguró que Yañez tenía “problemas con el alcohol” y dijo que se trata de un “discurso completamente arcaico”. “Tuve situaciones en las que lo que vivía no era normal. Fernández usa cuestiones de hace más de 12 años, cuando tuve una depresión, pero que coincide justamente post aborto espontáneo”, resaltó.

Por otra parte, Yañez habló sobre las infidelidades de Fernández durante su relación y remarcó que era “imposible” saber con cuántas mujeres estuvo y añadió: “El día siguiente a cuando se comprometió conmigo estábamos sentados en un lugar y se estaba hablando con una persona. Él fingía demencia con todo. Yo no sabía que era amante de Tamara Pettinato. Eso lo descubrí en un teléfono que me dio para que le ponga música a mi hijo”.

Si bien señaló que el expresidente le fue infiel “muchas veces”, la exprimera dama evitó dar nombres ni ahondar. Sin embargo, se refirió al vínculo entre Fernández y Viviana Canosa e indicó: “Él me dijo que ella le había pedido la Secretaría de Comunicación y como le dijo que no, se enojó y lo empezó a defenestrar, cuando antes su relación era muy cercana, íntima y de verse todo el tiempo. Las entrevistas que ella le hacía me daban vergüenza ajena, faltaba que se le tirara encima. Él nunca reconoce nada”.