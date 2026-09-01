Caso Andis: Diego Spagnuolo pidió suspender el peritaje de los audios que hablan de coimas en el área de discapacidad

Diego Spganuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y procesado por la supuesta compra de medicamentos para discapacitados con sobreprecios y mediante un mecanismo de cartelización, pidió suspender un peritaje sobre unos audios donde supuestamente él mismo describe la maniobra por la que está investigado.

Su abogado Mauricio D’Alesandro presentó ante el juez Ariel Lijo un escrito en el que señala que los audios que está peritando la Gendarmería Nacional no son los que se oyeron por los medios donde presuntamente Spagnuolo cuenta la mecánica del negocio en Andis y señala que Karina Milei cobraría una comisión del 3%.

La defensa de Spagnuolo ya había objetado el contenido de los audios, difundidos por el canal de streaming Carnaval, porque señaló que un peritaje particular determinó que se trató de un montaje, alterado con inteligencia artificial.

Ahora, el juzgado, a instancias de la Cámara Federal, ordenó peritar esos audios, que aportó en un pendrive el periodista Mauro Federico.

Pero el abogado de Spganuolo señaló que cuando recibieron el pendrive en agosto pasado advirtieron que lo que había allí no era un link de YouTube de Carnaval, sino 58 audios, de los que dijo que nunca habían tenido noticias hasta ese momento.

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023

La defensa advirtió que el cambio de material podría afectar su derecho de defensa y pidió suspender el peritaje. Antes ya se había negado a aportar una muestra indubitada de la voz de Spagnuolo para el peritaje.

El planteo sostiene que el estudio pericial estaría avanzando sobre archivos que no son aquellos cuya autenticidad y origen ordenó determinar la Cámara Federal.

Según la defensa, en el acta de recepción del pendrive no se consignó cuál era su contenido y tampoco quedó detallado en el expediente qué archivos contenía.

Recordó que la Sala II de la Cámara Federal había ordenado despejar las dudas sobre el origen y la veracidad de los audios, pero sin referirse al contenido del pendrive entregado por Mauro Federico.

Para la defensa, la Cámara habría ordenado analizar los audios que dieron origen a la investigación, mientras que el juzgado estaría incorporando al peritaje los archivos del pendrive.

D’Alesandro dice que el pendrive contiene 58 archivos, pero señala que no se sabe si entre ellos están los audios que fueron difundidos en los medios.

Con esos argumentos, la defensa afirma que la pericia podría estar realizándose sobre “unos archivos que nunca fueron agregados al expediente” y que no forman parte de los audios cuya autenticidad y origen debía determinarse según la resolución de la Cámara.

Más allá de estas objeciones, los expertos de la Gendarmería Nacional avanzaron con los análisis del contenido de este material y, por lo complejo y extenso del asunto, es probable que demoren hasta fin de año.

Mientras tanto, la Cámara Federal debe analizar aún la situación procesal de Spagnuolo. En concreto, debe determinar si confirma o no su procesamiento.

Los jueces de la Cámara Federal Roberto Boico y Eduardo Farah deberán evaluar el caso. Su sala se completará con subrogantes si no están de acuerdo. Se incorporarán a la Cámara los nuevos jueces designados la semana pasada, Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi.

El fiscal Franco Picardi, que tiene el caso, investiga el rol que tuvieron en la maniobra las droguerías proveedoras de los medicamentos; y le resta avanzar en la pista política, que según los audios hechos públicos apunta a Karina Milei.