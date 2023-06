Caso Cecilia: el versátil abogado que fue funcionario de Jorge Capitanich y hoy busca despegar al matrimonio Sena-Acuña de la escena del crimen

escuchar

RESISTENCIA.- El abogado Juan Carlos Saife sabe que tomó un caso caliente, como es la defensa de Emenerciano Sena y su esposa Marcela Acuña, acusados de ser coautores del homicidio calificado de Cecilia Strzyzowski, la pareja de César Sena, hijo de ambos. Lo ratifica cada vez que le suena un teléfono celular rojo que tiene teclas, una especie de reliquia. “Vienen a mí cuando saben que tienen el agua al cuello”, señala el letrado en diálogo con LA NACION. No se refiere específicamente a sus nuevos clientes, sino en general, a su trayectoria como penalista en Resistencia, donde se lo considera uno de los defensores más hábiles.

En el escritorio de madera, que tiene una tapa de vidrio, en su estudio, el abogado guarda una boleta de cuando fue candidato a diputado provincial por el PJ. El estudio queda a tres cuadras de la plaza 25 de Mayo, donde se realizó la multitudinaria marcha de las antorchas este miércoles a la noche. Saife no parece esconder su filiación política, sino todo lo contrario, tampoco su paso por la gestión del gobernador Jorge Capitanich. “Fui director del Banco de Chaco hasta 2013, pero es una función de mucho desgaste para este momento”, advierte en diálogo con LA NACION Saife. Este abogado, nacido de Santa Fe, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba, también fue diputado provincial, juez y camarista federal. Desde que dejó la función pública en el gobierno de Capitanich volvió a su labor como abogado penalista. “Fui funcionario de Capitanich, pero no mantengo una relación con él”, dijo Saife.

El defensor señala que les recomendó a Emenerciano Sena y a su esposa que no declararan el martes pasado, cuando la fiscalía los citó a indagatoria. “Era como declarar a ciegas, porque la nueva defensa no había tenido oportunidad de estudiar el expediente”, aclaró. Aunque hace hincapié que no hace referencia a este caso puntual, sino a su experiencia en general, Saife señala que acostumbra recomendar a sus clientes “no declarar, porque pocas veces dicen la verdad”. Y agrega: “Yo realizo una defensa técnica. No discuto si alguien es culpable o inocente, ni tampoco cuestiono las sentencias”.

Juan Carlos Saife Santiago Hafford

El abogado señala que este caso “no tiene vinculaciones políticas”. Saife hace una pirueta para dar argumentos sobre este punto: “No tiene nada que ver que Emenerciano sea un hombre político. El hecho en sí no tiene relación con la política”.

La mano de este abogado se comenzó a ver después de que asumió al frente de la defensa de Sena y Acuña, ambos imputados por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de coautores. La pena podría ser de prisión perpetua. Si la causa llega a juicio, será un jurado popular integrado por 12 personas, seis hombres y seis mujeres, el que defina la pena.

Desde el entorno de la familia de Cecilia Strzyzoswk creen que la estrategia del letrado es tratar de desvincular al matrimonio piquetero de la escena del crimen. El único de los siete detenidos que declaró el martes, durante la ronda de indagatorias, fue Gustavo Melgarejo, el casero de la chanchería en Campo Rossi, que maneja Emenerciano. Melgarejo declaró que cerca de ese campo vio a Cecilia Strzyzowski con vida a bordo de una camioneta en la que iba, amordazada, junto a César Sena y Gustavo Obregón, cuando llegaban al predio rural. Y que allí la habrían matado e hicieron desaparecer el cuerpo.

Emerenciano Sena y su esposa, Marcela Acuña, en la boleta electoral que acompañaba la de Capitanich

En la Fiscalía advirtieron que Melgarejo está en su derecho de no decir la verdad a la hora de declarar porque está imputado. De esa manera dejaron deslizar que la declaración del casero del campo podría tratarse solo de una estrategia defensiva. Esa maniobra favorece a Emenerciano Sena y a su esposa, porque si se llegara a probar lo que dice este hombre ellos quedaría fuera de la escena del crimen, que sería el campo del piquetero. La versión compromete más a César Sena y a Obregón.

Ni César Sena ni Obregón, empleado de Emenerciano, tienen abogado particular, luego de que el miércoles pasado renunciara Juan Díaz, letrado que pertenece a la organización social. Díaz dijo que renunció porque había evidencias en la causa que eran determinantes sobre el crimen de Cecilia. Sena dijo este jueves que quería declarar y después se arrepintió. Melgarejo pidió hacerlo por segunda vez. Se ordenaron allanamientos y rastrillajes en un predio cerca de Campo Rossi, donde podrían haber hecho desaparecer el cuerpo de Cecilia, y en el departamento de Obregón, donde encontraron ropa que está siendo analizada.

Los fiscales ordenaron medidas para corroborar la versión de que Cecilia llegó al campo amordazada, aunque los investigadores la toman con muchas dudas y cautela, pues la hipótesis principal y más firme sigue siendo que el crimen habría ocurrido en la casa de los Sena, en Santa María de Oro al 1400. Hay elementos de prueba claros, incorporados a la causa, como los videos que muestran a Cecilia ingresando a ese domicilio y no volviendo a salir (al menos, no por sus propios medios). Por ello, esa primera declaración de Melgarejo generaba muchas dudas.

Cecilia Strzyzowski y César Sena

La secuencia que maneja la fiscalía es que Cecilia fue el jueves a la noche con su esposo al bar Gato Negro, que manejaban desde hace un tiempo, pero estaba cerrado. Se cree que Sena dormía allí. Luego pasaron la noche en el motel Ruta 66 y el viernes a la mañana entraron a la casa de Emerenciano Sena. Desde ese momento nunca más se vio con vida a Cecilia.

El exabogado de César Sena Juan Díaz contó a este diario que el viernes a la mañana los suegros de Cecilia no estaban en la casa, sino que se encontraban en el barrio Emerenciano. César Sena salió de la casa al mediodía y fue hasta allí solo, sin su esposa. La hipótesis es que la joven ya estaba sin vida. El principal acusado habló con su madre y partió a una actividad política en Colonia Elisa. Sus padres regresaron a la casa al mediodía. Él llegó después y luego arribaron Gustavo Obregón y Fabiana González, quienes habrían cargado bolsas en una SUV Citroen, propiedad del primero. Esa secuencia es la que se maneja con detalle en la causa. Y complica a todos los detenidos.

Seguir la declaración de Melgarejo implicaría cambiar el eje de la investigación y eso favorecería al matrimonio piquetero.

El otro punto llamativo es la renuncia del juez de garantías Juan Carlos Codina, que se excusó este jueves de seguir en la causa por un problema menor que había tenido con una de las defensoras oficiales, señalaron fuentes judiciales a LA NACION.

La última imagen conocida de Cecilia Strzyzowksi, el 2 de junio; una cámara de seguridad la captó entrando a la casa de la familia Sena en Resistencia

Karina Gómez, pariente de la joven desaparecida y abogada de la familia, advirtió que esto va a complicar el avance de la causa porque hay medidas que, sin juez, no podrán tomarse. Gómez ejerce el rol de querellante en la causa.

Desde el entorno de la víctima observan que la defensa de los imputados comenzó a jugar sus fichas. El objetivo del abogado de Emerenciano Sena y de su esposa sería, según fuentes que siguen el caso, tratar de centrar la causa en César Sena y alejar del foco a sus padres. Por lo menos hasta el domingo, cuando se realicen las elecciones. El matrimonio tienen vínculos estrechos con el gobernador y se teme que el caso influya en las urnas. El miércoles a la noche, la marcha de las antorchas para reclamar justicia por Cecilia fue masiva en pleno centro de Resistencia. No es sencillo que la clase media de la capital chaqueña marche para reclamar, un práctica que aquí utilizan los grupos piqueteros.