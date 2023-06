Caso Cecilia Strzyzowski: el nuevo defensor de César Sena dijo que su cliente “por ahora no va a declarar”

escuchar

Esta mañana, por el caso que investiga el posible femicidio de Cecilia Strzyzowski, el nuevo defensor de César Sena, Ricardo Osuna, adelantó que su cliente “por ahora no va a declarar nada” y aclaró que él lo defiende “de lo que hay en el expediente”, que, consideró, son “indicios y presunciones”. “Lo cagó el primer abogado y hasta el cura, así que imaginate”, agregó.

“Hasta ahora no me dijo nada, por eso yo me limito a informarle del expediente”, añadió Osuna a los medios presentes en la puerta de la sede del Poder Judicial de Resistencia, situada en avenida 9 de Julio 236.

Respecto de las marcas que tiene Sena en algunas partes de su cuerpo, que podrían ser consideradas como signos de defensa de una posible víctima, el letrado contó que su defendido “dijo que eso es porque él practica brazilian jiujitsu, y que fue entrenando; yo practico también y todas las veces que voy vengo todo rayado, por eso lo entiendo”.

La fiscalía había advertido que los rasguños que tenía Sena en el costado izquierdo de su cuello y de la mano del mismo lado serían la prueba de un “acto defensivo” de Cecilia.

Abogado de Sena: "No hay nada concreto contra César"

Al ser consultado sobre si Sena tiene la voluntad de declarar ante la Justicia en el marco de la investigación que lo acusa de ser uno de los responsables de la desaparición de Strzyzowski, el abogado dijo que “por ahora no”. “No va a hacer ningún tipo de manifestación por lo menos hasta que no haya más pruebas”, agregó Osuna.

Cesar Sena, con sus padres: Emerenciano Sena y Marcela Acuña

“César no me dio más detalles de nada. Le dije de todas estas excavaciones que estaban haciendo, los hallazgos que había tenido la fiscalía, pero no me manifestó nada. Viene recompilando la información y veremos si hace falta o no que declare”, dijo el abogado.

Osuna dijo que “no necesariamente” tiene que “defender a una persona que es inocente” porque “después de la causa” saca sus “propias conclusiones”. ”En muchos casos a nosotros nos dicen ‘no, yo no tengo nada que ver’ y después resulta que vos lo defendés durante todo el proceso, sale absuelto y después te enterás... el tipo se te caga de risa y te dice ‘ah no yo hice tal cosa y tal otra’”, expuso.

Allanamientos en el barrio Sena donde asfaltaron una calle en los últimos días Santiago Filipuzzi / Enviado Especial

A la espera del probable procesamiento con prisión preventiva de los siete imputados, Osuna aseguró: “Hay indicios y presunciones, concreto concreto no hay nada, y del primer día yo vengo diciendo eso, y fijate todo el despliegue que está haciendo el Ministerio Público Fiscal (MPF) que está por ir a reventar un pavimento, van a buscar allá en una pileta”.

Al preguntarle por los restos óseos de una persona adulta que fueron hallados junto al dije en forma de cruz, el abogado dijo: “Todo eso lo tendrán que relacionar a la causa”. Respecto a que Gustavo Obregón y Fabiana González lo ubicaron a su cliente como el responsable del hecho, Osuna indicó que “seguramente cada uno dará su versión de los hechos”, pero después se verá “al final del camino que hay de concreto y qué no”.

Osuna señaló que, de quedar su asistido con prisión preventiva, realizará “una oposición o apelación”, porque tiene tres días hábiles para presentarse ante el juzgado de garantías o la Cámara de Apelaciones. Y sobre el posible pedido de una nueva evaluación psiquiátrica a su asistido, afirmó que están “esperando un informe clínico psiquiátrico de él y con base en eso pedir una nueva pericia”.

