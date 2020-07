El abogado, que está acusado de haber entregado el coche bomba con el que se voló la AMIA, en 1994, llegó el viernes a El Calafate para defender a dos sospechosos del crimen del exsecretario de Cristina Kirchner Fuente: LA NACION - Crédito: Horacio Córdoba

EL CALAFATE.- El abogado Carlos Telleldín está hace tres días en esta ciudad. Permance aislado en un hotel, cumpliendo la cuarentena obligatoria que impone el municipio a todos los pasajeros que llegan desde lugares de riesgo de coronavirus . Vino a sumarse a la defensa de los hermanos Zaeta , detenidos por el crimen de Fabián Gutiérrez , el exsecretario de Cristina Kirchner . Sin embargo, Telledín ya es conocido en Río Gallegos porque interviene en uno de los casos policiales más resonantes de la ciudad.

Telleldín representa a quienes que podrían recibir prisión perpetua si se comprueba que fueron los asesinos de Vicente Maillo , un conocido comerciante de la ciudad al que mataron en su propia casa con tres puñaladas, en septiembre de 2017. Los principales imputados en el crimen son la esposa del comerciante, Susana Reina, sus hijastros José Maximiliano y Luis Gabriel, y Cristian Gabriel Etchebarne, el presunto sicario contratado para el fin.

Vicente Maillo tenía 60 años cuando fue asesinado. Estaba durmiendo en su casa ubicada en la planta alta del edificio donde funcionaba uno de los bazares de su propiedad. La principal hipótesis de los investigadores es que la esposa del comerciante y sus hijos contrataron a un sicario para que lo mate en medio de una disputa familiar por la herencia. Todos están detenidos . También lo estuvo la suegra del empresario, una octogenaria que falleció el año pasado.

El crimen de Maillo conmocionó a la ciudad. La familia quedó devastada al conocer que estuvieran implicados sus sobrinos, a quienes el empresario había criado como propios. Según trascendió en medios locales, Telleldín intentará demostrar que se trató de un hecho pasional en el que los hijos de la mujer de Maillo no estuvieron involucrados y apuntó a las hermanas del asesinado.

La abogada Erica Schupbach, sobrina de Maillo, es querellante en la causa y desestimó las acusaciones contra su familia de parte de Telleldín. "Es totalmente agarrado de los pelos, no se cambian quince cuerpos de una causa con un argumento así, hay que demostrarlo", afirmó Schupbach a Télam. "No hemos movido un solo papel de los negocios, hay un administrador judicial a las resultas de este juicio y mi mamá y mi tía son señoras grandes con una vida hecha que lo único que quieren es justicia", afirmó la letrada.

El desembarco en la Patagonia

En Río Gallegos, Telleldín, encontró una veta en temas penales. En 2018 se matriculó ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia y últimamente anunció en sus redes la apertura del estudio jurídico en la avenida San Martín, en el centro de la ciudad. Un oficina modesta cuya fachada con placas de fibrocemento color gris. Una secretaria atendió hoy el teléfono de contacto que tiene el estudio.

Ahora Telledín se sumó a la defensa de Facundo y Agustín Zaeta, dos de los cuatro detenidos por el crimen del exsecretario presidencial. Llegó hasta aquí convocado por el abogado Carlos Víctor Muriete, penalista de Río Gallegos que defiende a la familia Zaeta.

El estudio de Telleldín, en Río Gallegos Fuente: LA NACION - Crédito: Horacio Córdoba

Telledín llegó el viernes al atardecer a El Calafate a bordo de una camioneta Hilux color bordó junto con otro colega. En el portal de ingreso a la ciudad le informaron que debía entrar en cuarentena por llegar desde una zona de fuerte circulación de coronavirus, razón por la cual, un patrullero lo custodió hasta el hotel asignado por el municipio para quienes deben realizar 15 días de aislamiento obligatorio. En el camino paró para sacar una foto al letrero de ingreso a la ciudad que luego difundió en sus redes.

Los gastos de Telleldín corren por su cuenta, pero no pudo elegir hotel. Se trata de un alojamiento tres estrellas, sin vista al lago y le designaron una habitación en el primer piso. Debe mantenerse allí sin salir por dos semanas. Sigue desde el encierro la información que le acercan sobre la causa de Gutiérrez . En el mismo hotel, días pasados fueron alojados cinco pasajeros, cuatro provenientes de Buenos Aires y uno de Rosario. A los cuatro días, todos dieron resultados positivos para COVID-19.

"Vengo a trabajar sobre el campo de la prueba. No es el móvil que dicen. El dinero no existe, el tipo estaba inhibido", enfatizó Telleldín en declaraciones a radio Rivadavia. En ese marco, afirmó que la cuestión política "no" forma parte de la causa sino que es "un tema penal", y precisó: "Están hablando de que el móvil fue el dinero, pero hay otro posible móvil que no es dinero. Estoy trabajando en valorar la prueba desde el punto de vista objetivo".

Y agregó: "En todo homicidio hay un móvil. El juez lo único que tiene es la persona que le dijo esto fue así y así pero está totalmente huérfano de pruebas. No puede quedarse con la palabra de un coimputado. Las cosas fueron de otra forma, el móvil es distinto. No hay que creer las investigaciones iniciales porque el juez tiene el apuro de cerrarla de cualquier forma".

Caso AMIA

En sus redes sociales, donde es muy activo, Telledín también señaló: "Nunca creas la historia oficial, siempre la verdad de los hechos son distintos. Un profesor de derecho penal decía la verdad histórica de los hechos es distinta a la verdad jurídica, los jueces reconstruyen desde la prueba o desde su interés personal o de terceros".

Como si fuera poco, a 3000 km de Buenos Aires, Telleldín deberá seguir de forma remota su juicio oral y público acusado de haber entregado la camioneta Traffic blanca que fue utilizada como coche bomba en el ataque terrorista realizado para volar el edificio de la mutual judía AMIA en 1994. Hay siete exfuncionarios funcionarios iraníes con pedido de captura internacional acusados de organizar y ejecutara el atentado.

El juicio, suspendido desde el 20 de marzo último, continúa ahora en forma remota y está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº3. El 15 y el 22 de este mes serán las audiencias on line, pero Telleldín en tanto ya solicitó la postergación de la audiencia del 29 porque estará de viaje, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION . El tribunal le concedió el pedido.