Caso Insaurralde: la fiscalía se opuso al pedido de Jesica Cirio de que sus videos se anulen como prueba

El fiscal Sergio Mola se opuso hoy al pedido de Jesica Cirio de que se anulen como prueba los videos que dio a conocer LA NACION en los que se la ve en un vestidor con bolsas llenas de dólares, imágenes que están incorporadas a la causa penal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, expareja de Cirio.

Ella argumentó que un peritaje estableció que no era posible garantizar la autenticidad de las filmaciones, pero el fiscal sostuvo hoy que no hay elementos para excluirlos. Mola espera el resultado de un informe técnico de esas imágenes, que está realizando un laboratorio multimedia.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde, el día de su casamiento LUCIANO THIEBERGER

La fiscalía, además, analizará los nuevos registros fílmicos e imágenes entregados hoy a la Justicia por la Fundación Apolo, que lidera Yamil Santoro, actual funcionario porteño. Mola quiere determinar si es posible que sus metadatos aporten alguna información relevante, como sostienen quienes los aportaron. Hasta esta mañana, el fiscal no los había recibido.

Según la Fundación Apolo, las imágenes −que muestran la casa que la modelo y el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof ocuparon en el country San Vicente− contienen metadatos que permitirían establecer cuándo fueron grabados y, así, poder “observar el inmueble y sus distintas dependencias en un estado anterior a las modificaciones posteriores”. La hipótesis es que la casa habría sido “vaciada” en medio de la investigación judicial que avanzaba sobre sus dueños.

La fiscalía, además, evalúa apelar el sobreseimiento de la modelo Sofía Clerici, dispuesto por el juez federal Luis Armella en su anteúltimo día al frente de la causa.

Sofía Clerici Instagram: @sofiaclericiok

Clerici, sospechada de haber sido testaferro de Insaurralde, sostuvo que después de tres años no surgieron elementos que permitan establecer que la modelo lo hubiera ayudado a esconder o a lavar dinero. Así, el juez cortó cualquier nexo patrimonial entre él y la mujer, a quien la Justicia le encontró casi 600.000 dólares en su domicilio en un allanamiento.

Ese dinero sigue inmovilizado. El magistrado ordenó que el patrimonio de Clerici continúe bajo investigación en San Isidro.

Para el sobreseimiento, el juez se apoyó en un peritaje realizado por profesionales de la Corte que abarcó autos, viajes, propiedades y hasta el casamiento de la pareja.

El trabajo pericial sostiene que no encontró “ningún elemento documental” que acreditara entregas de Insaurralde a Clerici, aunque sí gastos sin respaldo e inconsistencias patrimoniales en las cuentas de ambos.

Los nuevos videos

Presentan nuevas imágenes en la causa por enriquecimiento ilícito que tiene en la mira a Martín Insaurralde y Jesica Cirio

En uno de los nuevos videos se observa una suerte de playroom, con juegos de arcade, un pool y un gimnasio. En otro, un cuarto que parece ser un gran camarín, con un amplio vestidor cuadrado repleto de ropa que sería de mujer. En otro de los registros, la cámara transita un extenso pasillo que recorre la casa a lo largo.

Son siete grabaciones en las que Cirio aparece recorriendo un vestidor de hombre, en una secuencia que habría sido grabada por ella misma. En distintos sectores del ambiente se observan fajos de dólares guardados en bolsas de plástico transparente y distribuidos en cajones, estantes y una valija.

El exjefe de Gabinete de Kicillof y la modelo están siendo investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en una causa que nació con el video del exfuncionario junto Clerici navegando frente a las costas de Marbella, por el Mediterráneo, en el yate El Bandido, en 2023.

Cirio e Insaurralde mantuvieron una relación de más de una década. Se conocieron a comienzos de la década de 2010, se casaron en 2014, en una gran ceremonia en un country de polo, y se separaron en 2022, aunque el divorcio se conoció recién al año siguiente.

La causa se inició en septiembre de 2023, inmediatamente después de que se difundieran las imágenes de Insaurralde a bordo del yate. Hasta este jueves, la causa estuvo en manos del juez Luis Arnella, que subrogaba el juzgado para el cual juró ayer Juan Tomás Rodríguez Ponte, que entró en funciones hoy y ahora tendrá a su cargo el caso.