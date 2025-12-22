Caso $LIBRA: Milei firmó con Davis un acuerdo confidencial, quince días antes del lanzamiento y colapso del criptoactivo

Quince días antes del lanzamiento y colapso del memecoin $LIBRA, el presidente Javier Milei firmó un acuerdo con el estadounidense Hayden Mark Davis, el máximo responsable del criptoactivo que generó pérdidas por más de US$100 millones a los inversores afectados de la Argentina, Estados Unidos y otros países alrededor del mundo.

El acuerdo se firmó bajo la “más estricta confidencialidad” y conllevó la designación de Davis, por entonces de 28 años, como asesor del Estado nacional para la “automatización mediante contratos inteligentes”, “digitalización de documentos públicos”, “desarrollo de ecosistemas de innovación digital” y “educación y capacitación” en blockchain e inteligencia artificial, según reveló hoy Clarín.

La firma del acuerdo confidencial se concretó en la Casa Rosada, el jueves 30 de enero de este año, y fue la culminación de un proceso de acercamiento que registró al menos dos episodios previos, de la mano de los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. El primero, la firma de otro acuerdo entre Milei y la plataforma Cube Exchange, sin la intervención de las áreas competentes del Estado nacional, según confirmaron fuentes de esa plataforma a LA NACION. El segundo, la redacción de un “acuerdo de cooperación” entre el Presidente -aunque no lleva su firma, sino la de Sergio Morales, funcionario de la Secretaría Generald de la Presidencia- y Davis, al que accedió LA NACION, y cuya firma celebró el estadounidense con su comitiva en el hotel Four Seasons, la noche del 21 de noviembre de 2024.

El vínculo forjado con el Presidente y con su hermana, Karina Milei, lo llevó a Davis a ufanarse ante sus conocidos del ambiente, a los que buscó tentar con posibles negocios. “Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción”, le escribió a expertos en finanzas y ejecutivos de inversiones en criptomonedas, a fines de 2024 y principios de 2025. “Yo controlo a ese nigga”, añadió, usando una expresión oprobiosa y despectiva con la que supremacistas blancos se refieren en Estados Unidos a personas afroamericanas o de otros orígenes que están sujetas casi a la servidumbre. “Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura”.

Registro de la reunión del 30 de enero pasado de Davis con Milei en la Casa Rosada

El nuevo documento, al que accedió Clarín, expone ahora que Milei omitió tramos esenciales de su participación en la gestación de la memecoin $LIBRA y las características de su vínculo con los lobistas Novelli y Terrones Godoy en las contadas ocasiones en las que accedió a responder preguntas de la prensa sobre lo ocurrido, al mismo tiempo que boicoteó la labor de la comisión investigadora del Congreso.

Ante la prensa, Milei afirmó que se limitó a copiar de una página de Internet el “contrato” para adquirir la memecoin $LIBRA –es decir, un código de 44 letras y números- y postearlo en su cuenta oficial en la red social X. Pero la afirmación resultó falsa e incompleta. ¿Por qué? Porque expertos informáticos verificaron que ese código alfanumérico no estaba disponible en Internet al momento en que lo posteó el jefe de Estado, que además lo fijó al inicio de su cuenta en X, para mayor alcance y visualización, algo por demás inusual.

En ninguna de sus respuestas ante la prensa, además, Milei desmintió o confirmó los diálogos que mantuvo con Novelli para generar negocios que le permitieran monetizar su imagen con el fin de obtener ganancias millonarias, posibilidad que discutieron en al menos una ocasión, el domingo 10 de noviembre de 2024, en la Quinta de Olivos, según reveló LA NACION, semanas atrás.

Davis y Milei

Ante la prensa, el presidente Milei tampoco informó jamás que el 30 de enero había firmado un acuerdo confidencial con Davis, quien al momento del lanzamiento de $LIBRA figuraba como CEO de Kelsier Ventures, una firma ignota entre los expertos y conocedores del sector.

Redactado en español –idioma en el que Davis carece de conocimientos básicos- y de apenas dos carillas, el acuerdo carece de membrete oficial y se formuló en primera persona, desde la perspectiva de Davis como flamante “ad honorem”. “Mi compromiso radica en brindar un acompañamiento profesional –indicó-, alineado con las tendencias globales de descentralización y modernización tecnológica, asegurando la máxima calidad y confidencialidad en cada etapa del asesoramiento”.

A lo largo de las dos carillas del documento, Davis y Milei se comprometieron a trabajar juntos para la “aplicación de smart contracts” en el país, el “registro y almacenamiento seguro de documentos oficiales” mediante blockchain, “fomentar el crecimiento de startups y proyectos relacionados con blockchain e inteligencia artificial” en la Argentina y la “creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos”.

Hayden Davis, el 19 de octubre de 2024, durante el discurso que dio Milei en el foro Argentina Tech

Minutos después de la firma de ese acuerdo confidencial en la Casa Rosada, Davis se sacó una selfie con el Presidente, que el jefe de Estado subió tres horas más tarde a su cuenta de X. “Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”, sostuvo el jefe de Estado. “Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial”.

El análisis de las billeteras virtuales vinculadas a Davis revelaría, con el paso de los meses, la existencia de varios movimientos peculiares de dinero ese 30 de enero. Entre ellos, que transfirió US$499.000 a otra cuenta, segundos antes de reunirse con el Presidente. Y que ese mismo día, apenas 42 minutos después del posteo presidencial en X, Davis transfirió otros US$507.500 a una billetera a través de la plataforma Bitget.