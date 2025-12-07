Caso Spagnuolo: la investigación sigue adelante, pese a las dudas sobre los audios

La investigación que revisa los mecanismos de compras dentro de la agencia Andis seguirá adelante, dijeron fuentes de los tribunales, a pesar del fallo que ordena constatar el origen y la veracidad de los audios que dispararon el caso y que son cuestionados por las defensas.

En el equipo de investigadores que lidera el fiscal Franco Picardi consideran que la causa ya soltó amarras y navega con independencia de las grabaciones que describen un presunto sistema de coimas anidado en la agencia y son atribuidas a su extitular, Diego Spagnuolo.

Además, la letra del fallo que dio a conocer la Cámara el jueves -que está bajo estudio en el juzgado de Sebastián Casanello- no ordena poner en pausa la investigación, señalan.

La resolución hizo caer la decisión del juez Casanello de rechazar un pedido de nulidad que las defensas presentaron, aduciendo que aquellos audios podrían ser el resultado de escuchas ilegales.

La Cámara no dinamitó el caso -como pidió la defensa de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina-, pero sí le ordenó al juez “despejar los interrogantes” en torno a los audios antes de tomar una decisión respecto al pedido de las defensas.

Por el momento, no está previsto un peritaje, que podría ser una de las metodologías para cumplir con la orden del tribunal. Eso será decisión del juez Casanello.

Los investigadores, en tanto, consideran que, mientras se resuelve cuál es la manera de hacer operativa la orden de la Cámara, se puede profundizar la pesquisa y que el caso siga su curso normalmente.

La ronda de indagatorias ordenada hace tres semanas por el juez Casanello, de hecho, concluyó tras la decisión de la Cámara con la cita de los directivos de tres de las principales droguerías beneficiadas en el presunto direccionamiento. Todos evitaron declarar ante el juez y el fiscal.

Comenzó así a correr el plazo de 10 días hábiles para que el juez resuelva la situación procesal de Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, -apuntados como dos piezas clave de la maniobra- y de otra docena de personas indagadas en las últimas semanas.

Guadalupe Muñoz, la pareja de Calvete y una de las personas indagadas que se negó a declarar Ricardo Pristupluk

Voto

La controversia en torno al rol de los audios en la causa quedó reflejada en el fallo dividido de la Cámara.

Del voto mayoritario que conformaron los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico se desprende que, más allá de su eventual peso probatorio, los audios no pueden quedar soslayados en el desarrollo del caso.

Los magistrados sostuvieron que, si bien la investigación se originó con la denuncia de un particular basada en notas periodísticas, la información volcada en esas notas “provenía” de los audios cuya legalidad ponen en duda las defensas.

Camaristas Farah, Boico e Irurzun. Archivo

“Cierto es [...] que la causa -dijeron- se inició por una denuncia efectuada por un particular a partir de trascendidos periodísticos. Pero también lo es que parte de la información contenida en esos artículos y reflejada en la denuncia proviene de los elementos cuya utilización se cuestiona”.

El juez Farah, en tanto, respaldó el criterio del juez Casanello, argumentando que la “hipótesis” de ilegalidad no era suficiente para hacer caer una causa.

El magistrado hizo pesar en su voto que las grabaciones describen una amplia variedad de “datos precisos” que le imprimen “verosimilitud” a un presunto grave caso de corrupción que el Estado está obligado a investigar. Afirmó, además, que la causa no se apoya solo en los cuestionados registros, en sintonía con el juez y el fiscal.