Causa Andis: la Cámara Federal ordenó investigar el origen y la veracidad de los audios adjudicados a Spagnuolo

En un fallo dividido, la Cámara Federal le ordenó al juez Sebastián Casanello que “disponga de todo lo necesario” para despejar las dudas sobre el origen de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que se describe un sistema de coimas dentro del organismo.

La resolución revoca un fallo de Casanello que había rechazado anular la causa, pero no toma una decisión definitiva. El caso ahora seguirá adelante mientras se investiga el origen de las grabaciones.

El fallo de la Cámara fue en respuesta a un planteo por parte de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, y del propio Spagnuolo, quienes cuestionan la validez de los audios y piden que se anule todo lo actuado en la causa.

Los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico dejaron plasmado en su voto que Casanello debe, además de investigar el origen de los audios, identificar los elementos en los que se sostiene la causa, por fuera de las grabaciones.

Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah (que votó en disidencia en este caso) y Roberto Boico Archivo

“Existen solo dos caminos posibles no excluyentes [en relación con los audios]: procurar establecer su origen y veracidad y exponer, entre tanto, que otros elementos abonaron la actividad jurisdiccional desarrollada si, como alegó la fiscalía, se ha omitido su utilización”, dice el fallo.

Los magistrados encomendaron al juez que “previo a adoptar una nueva decisión sobre la cuestión, disponga todo lo necesario para despejar los interrogantes vigentes”.

En disidencia con sus colegas votó el camarista Eduardo Farah, que avaló el fallo por el cual Casanello rechazó el pedido de nulidad. “Las respuestas que a esos planteos dio el juez de primera instancia en la resolución apelada son, a mi juicio, correctas”, dijo el magistrado.

Sostuvo en su voto que no hay “evidencias concretas” de vicios que justifiquen la invalidez de grabaciones que “dan cuenta de presuntos actos de corrupción pública”. Argumentó también que “no son solo los audios cuestionados [..] lo que da justificación a la instrucción de la causa”.

Antes del pronunciamiento de la Cámara, el fiscal Picardi emitió un dictamen de más de 270 páginas por el que pidió la indagatoria de 15 de las personas investigadas. Esas indagatorias están en curso.

El fiscal se basó en las pruebas recogidas en los allanamientos y las intervenciones telefónicas y evitó hacer alusiones a los cuestionados audios, mencionados solo en una oportunidad y a modo de marco explicativo.

El planteo de nulidad fue presentado casi en el nacimiento de la causa por Martin Magram, el abogado defensor de la defensa de la familia Kovalivker, dueña de la Suizo Argentina, una de las droguerías investigadas. A esa presentación luego se adhirió Spagnuolo, cuando todavía era representado por la defensora oficial Florencia Plazas.

En esa línea, su actual abogado defensor, Mauricio D’Alessandro, presentó por estos días en la Justicia una pericia privada de los audios, realizada en España, que, entre otras cuestiones, arrojó que “se detectaron trazas que acreditan la presencia de voz sintética generada mediante algoritmos de Inteligencia artificial, con una estimación de probabilidad del 65%”.

Otra resolución

En paralelo, la Cámara confirmó la decisión de Casanello respecto a otro planteo de los Kovalivker, por el que se pedía la falta de acción, afirmando que los mismos hechos ya fueron investigados en una causa anterior, que terminó archivada.

Los jueces señalaron que este expediente tiene una hipótesis delictiva más amplia que aquella otra e investiga un mecanismo de corrupción “institucionalizado” en la Andis, con sobornos vinculados a la provisión de medicamentos y otros insumos a través de la Suizo y otras firmas.