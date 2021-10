Causa ARA San Juan: “Cristina Kirchner daría la vida por meterlo preso a Mauricio Macri”, aseguró el exministro Oscar Aguad

El exministro de Defensa Oscar Aguad calificó hoy de “extraña y sospechosa” la citación a indagatoria a Mauricio Macri por el supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Consideró que la resolución de la Justicia fue “un disparate” al afirmar que las sospechas del juez Martín Bava sobre el expresidente “están basadas en supuestos” y aseguró: “Nadie puede meterlo preso por esta causa, aunque Cristina Kirchner daría la vida por meterlo preso a Macri”.

En declaraciones a Radio Mitre esta mañana, Aguad evaluó: “Es extraño y sospechoso citar a un expresidente en medio de una campaña electoral -cosa que el kirchnerismo ha hecho muchas veces- por un juez subrogante, declarado incompetente y que nunca remitió el expediente, que le prohíbe salir del país antes de indagarlo, sabiendo además que no está en el país”.

Y siguió: “Después de semejante derrota en las PASO, esto demuestra la impotencia del Gobierno de una manera casi trivial. Hay un estado de confusión. Me animaría a decir que esto es una cortina de humo producto de la impotencia, porque nadie puede meter preso al expresidente por esta causa. Aunque Cristina daría la vida por meterlo preso a Macri”.

El exfuncionario remarcó que “Macri no se encuentra acusado en ninguna causa por hechos de corrupción”, por lo que acusó al Gobierno de esforzarse por “perseguirlo en casos como este, que son falsos y tienen una intencionalidad política”.

En relación con el fallo judicial que se conoció ayer, sostuvo que todos los argumentos esgrimidos por el juez Bava para llamar a indagatoria al expresidente “son supuestos”. “Los procesos penales no se manejan por supuestos. Estos tienen que estar fundados en pruebas. No es la conciencia del magistrado lo que determina el hecho probatorio. Es un disparate lo que ha hecho este juez”, manifestó.

Finalmente, Aguad recordó que las sospechas de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan “surgieron por el año 2018 o 2017″ y que en ese momento fue él mismo quién impulsó una investigación para comprobar la veracidad de las mismas. “Ellos me expresaron sus sospechas y lo denuncié penalmente, es decir que ya hay un antecedente. En aquel momento se investigó y no se llegó a nada. No sé si fue juzgado, pero hubo una denuncia con un juez competente de Comodoro Py que entiendo desestimó la causa”, explicó.

“Muy sorprendente y nunca visto”

En la misma línea que Aguad se expresó ayer la titular de Pro, Patricia Bullrich, quien calificó la citación al expresidente como algo “muy sorprendente y nunca visto”.

“En este caso ha habido una causa abierta contra los titulares de la AFI en la que Mauricio Macri no estaba involucrado. Y de no estar involucrado pasa a tener una indagatoria con imposibilidad de salir del país sabiendo que está afuera”, consideró Bullrich al participar de un encuentro por videoconferencia, en el cual la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) presentó su Comité de Control Electoral rumbo a las legislativas del 14 de noviembre.

“Las personas procesadas en esta causa son otras, no estaba procesado Macri y de golpe lo llaman a indagatoria en tres días en una causa que no conoce, con un juez subrogante, siendo que no está en el país”, continuó.

“Es muy sorprendente”, insistió y remarcó lo extraño de que llamen al expresidente antes que a las personas que estaban siendo investigadas. “Es un procedimiento raro, nunca visto que alguien que no está en la causa sea llamado a indagatoria”, aseveró.

La postura de Bullrich fue acompañada en las redes sociales por referentes de la oposición como el exministro de Cultura de la Nación durante el gobierno de Macri, Pablo Avelluto, que escribió en Twitter: “Se llama persecución. Contra esto también vamos a votar en noviembre”. En tanto, el diputado nacional de Pro Fernando Iglesias sostuvo: “La locura es total”.

Noticia en desarrollo