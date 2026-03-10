Causa $LIBRA. En su rol de abogado querellante, Grabois le pidió al procurador Casal que arme un equipo de fiscales para apuntalar la investigación

Disconforme con la marcha del expediente $LIBRA que investiga al presidente Javier Milei, el diputado y dirigente social, Juan Grabois, que representa como abogado a un grupo de damnificados en la causa, le envió este lunes una carta al procurador general interino Eduardo Casal, jefe de todos los fiscales, denunciando demoras en la producción de pruebas y solicitándole el armado de un equipo especial de investigadores para apuntalar la pesquisa.

En su escrito, Grabois argumentó que el fiscal Eduardo Taiano -a quien cuestiona en el expediente- se encuentra con demasiado trabajo, por estar a cargo de la fiscalía especializada que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman y subrogar otras fiscalías.

“El estado de la pesquisa [ por $LIBRA], así como la gran cantidad de notas periodísticas publicadas recientemente, las cuales informan sobre un presunto ocultamiento de pruebas a las partes de la causa, así como también de la dilación en la producción de aquellas, exponen palmariamente la necesidad de armar un equipo de fiscales”, le dice Grabois a Casal, y cita como antecedente la designación de fiscal Ignacio Mahiques como fiscal colaborador en la causa conocida como Hotesur/Los Sauces, que investiga a la expresidenta Cristina Kirchner.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal Fiscales.gob.ar

“La demora en la investigación -transcurrido ya más de un año desde el inicio de la causa- y el retraso en la producción de medidas de pruebas urgentes, o la cooperación internacional de un expediente que ya tiene ramificaciones en Estados Unidos y en España expondrán a la República Argentina, y en particular a la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, a un deterioro de la credibilidad”, sigue el texto.

En paralelo, el equipo de abogados que trabaja junto al dirigente en la causa presentó un escrito en fiscalía advirtiendo sobre un presunto ocultamiento de parte de la prueba recabada, a raíz de información que dieron a conocer medios de comunicación, como el diario LA NACION.

En particular, citan el caso del informe pericial de la DATIP, que es un análisis sobre el material extraído de teléfonos y dispositivos pertenecientes a dos de los protagonistas de la maniobra investigada, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Denuncian una “asimetría” de acceso a la prueba entre el acusador público -Taiano- y ellos, que representan a tres querellantes, afectados por el colapso repentino del precio de la moneda digital, que previamente, con la promoción del presidente Milei en redes sociales, había experimentado una alza abrupta.

Nueva información

A fines de febrero, LA NACION contó que expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron que el presidente Milei había mantenido conversaciones por WhatsApp e Instagram con Novelli y este último con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el creador del activo Hayden Davis.

También que en uno de los dispositivos de Novelli se detectaron borradores del “acuerdo confidencial” que el presidente Milei y el estadounidense Hayden Mark Davis habrían firmado el 30 de enero de 2025.

De esa y otra información los abogados se habrían enterado por la prensa.

Los letrados Nicolás Rechanik, Camila Palacin Roitbarg y Yamil Castro Bianchi también critican que el fiscal haya consultado en la secretaría que dirige Karina Milei si existe copias del presunto acuerdo confidencial que habría firmado el presidente con Hayden Davis.

“El pedido de información se encuentra dirigido a un órgano administrativo que depende jerárquicamente de una persona imputada en la causa”, marcan, en referencia a la hermana del presidente, cuyo nombre está en la carátula del expediente.