El caso $LIBRA: el jubilado de Tigre que recibió más de 1 millón de dólares de Hayden Davis figura en sociedades del exterior y está autorizado a conducir autos de alta gama

El caso de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo y curioso interrogante en noviembre del año pasado cuando la Justicia pudo constatar que, luego de reunirse con el presidente Javier Milei el 30 de enero de 2025, Hayden Mark Davis, creador del activo investigado, transfirió más de un millón de dólares en dinero digital a la cuenta de un jubilado argentino de 75 años.

El destinatario fue Orlando Rodolfo Mellino, quien a las pocas horas giró todo lo recibido a una tercera cuenta, cuyo propietario es otro de los interrogantes que arrastra el expediente.

Desde ese momento, la figura de Mellino quedó alcanzada por la investigación, pero nublada de misterio. Su vínculo con Davis, su rol en la ruta del dinero digital y sus relaciones con distintas sociedades -algunas de ellas radicadas en el exterior- son interrogantes abiertos que le asignan al jubilado marcados rasgos de “prestanombre”.

Javier Milei con Hayden Mark Davis LN+

El jueves último llegó al juzgado de Martínez de Giorgi una nueva información sobre Mellino que acrecienta esa hipótesis. Un informe de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor revela que el jubilado está autorizado a conducir cinco autos de gama media-alta, pertenecientes a Logística Latinoamericana S.R.L, sociedad de la que Mellino es o fue accionista mayoritario, según los documentos que pudo ver este medio.

Los vehículos son un Audi A3 Sportback; una camioneta Honda CR-V EXL; un Volkswagen Vento 2.5; una Dodge Journey SE 2.4 y un Volkswagen Passat.

El domicilio del jubilado que recibió el dinero de Davis es otra de las incógnitas en el caso. En los primeros días de diciembre, la Justicia fue a buscarlo a su casa en el municipio de Tigre para anoticiarlo del embargo dispuesto sobre sus bienes. Al lugar concurrió personal de la Dirección de Unidades Operativas Federales de San Isidro que comprobó -como luego haría también LA NACION- que la dirección del jubilado no existe y que los vecinos de la zona tampoco lo conocen.

“Se consultó en la altura 442, donde funciona un bar y no conocen al causante; en la altura 432 funciona un local de hamburguesas y en el local de al lado un local de juegos”, consignó a la Justicia la comisaria Andrea Espósito, en un mail al que pudo acceder LA NACION.

Mellino tiene domicilio en Mitre 438, Tigre, pero esa numeración no existe ni en Emilio Mitre ni en General Mitre, en la que funciona un local de una cadena de hamburguesas. Ricardo Pristupluk

La Justicia afirma que Mellino está sujeto al proceso judicial que lo investiga junto al presidente Milei y otros protagonistas del caso, entre ellos Davis, pero su domicilio real no consta en el expediente, según distintas fuentes consultadas al tanto del derrotero de la causa.

El enigma Mellino se potencia por sus vínculos con una serie de sociedades. Según la documentación que pudo revisar LA NACION, “Orlando R. Mellino” figura como manager de una compañía constituida en Florida, Estados Unidos, creada en 2021 pero inactiva desde 2023; y como codirector y jefe financiero de otra radicada en California, de la que también es director y jefe ejecutivo otro Mellino que figura como "Diego H. Mellino".

Esta última compañía, que se encuentra activa desde junio de 2023, se llama ORDI INC., un nombre que podría responder a las iniciales de ambos, Orlando y Diego.

El nombre de Diego Mellino también reaparece ligado al de Orlando en el plano local, por dos vías distintas.

Por un lado, Diego está habilitado a conducir los cinco mismos vehículos que Orlando. Los autos son propiedad de Logística Latinoamericana S.R.L, una sociedad de gestión y transporte de la que el jubilado Orlando Mellino se convirtió repentinamente en accionista mayoritario.

Según un documento público bonaerense, en febrero de 2023, los dueños anteriores le cedieron al jubilado el 90% de las acciones.

El otro punto de contacto entre Orlando y Diego se da a través de la dueña del 10% restante de la sociedad: Miriam Gladys Mingorance. El domicilio fiscal de la mujer -que quedaría como gerenta- es una dirección en el barrio porteño de Belgrano, sobre la calle Blanco Encalada, donde hasta hace unos meses funcionaba un centro de quiropraxia dirigido por Diego Hernán Mellino, según pudo verificar LA NACION.

El edificio donde hasta hace menos de un año funcionaba el centro de quiropraxia de Diego Mellino Ricardo Pristupluk

LA NACION se puso en contacto con el entorno del profesional semanas atrás y consultó por sus vínculos con el jubilado Orlando Mellino y la compañía ORDI INC. de California, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

LA NACION también contactó en varias oportunidades al abogado de Mellino, Gonzalo Guerrero, para hacerle las mismas consultas pero tampoco respondió.

Anomalía

La “irregular” situación de Orlando Mellino en el expediente derivó en un pedido especial por parte de una de las querellas. Representados por los abogados Nicolás Gastón Rechanik y Camila Palacin Roitbarg, dos de los damnificados en la causa presentaron la semana pasada ante el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi un escrito marcando la “anomalía” y pidiendo medidas.

“[Mellino] Se ha presentado en las actuaciones sin denunciar domicilio real, incumpliendo una carga procesal elemental que resulta indispensable para garantizar la regularidad del trámite y la sujeción efectiva al proceso”, señalaron. Solicitaron que se intime al jubilado a denunciar un domicilio real.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi contestó el pasado miércoles que Orlando Mellino se encontraba a derecho y que “contaba con un domicilio constituido” en la causa, aunque según pudo averiguar este medio, el único domicilio ligado a Mellino en el expediente es el “domicilio electrónico” de su abogado Guerrero, que es su CUIT.

Mellino designó a Guerrero como abogado

Los querellantes solicitaron también que se requieran informes actualizados de Logística Latinoamericana S.R.L. “Reviste especial relevancia -marcaron los abogados- en el marco de una causa donde se discuten responsabilidades patrimoniales y eventuales medidas cautelares”. En su respuesta, el juez Martínez de Giorgi evitó referirse a este punto.

Según los registros públicos, antes de pasar a manos de Mellino, la sociedad Logística Latinoamericana S.R.L, que es titular de los autos, perteneció a Eric Feldsztejn, Guido Alejandro Levin, Jonathan David Romano y Dario Gabriel Rozental. Tres de esos nombres surgieron en los Pandora Papers, la investigación global que expuso la conformación de miles de sociedades y fideicomisos offshore. Feldsztejn, Levin y Romano figuran como parte de Griffin Group Consulting, una sociedad con domicilio en el partido Vicente López. Hace un mes, LA NACION fue al lugar para preguntar por su vínculo con Mellino, pero allí se limitaron a transmitir que “no iban a contestar ninguna pregunta”.

El millón de dólares que el jubilado recibió el 30 de enero por parte de Davis -42 minutos después de que el presidente Milei publicara en la red social X una foto junto al empresario- Mellino lo giró a una tercera cuenta, desconocida, pero con la que ya había interactuado previamente.

Según pudo constatar el fiscal Eduardo Taiano, entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el jubilado había recibido de esa cuenta más de 5.8 millones de dólares, según los análisis que realizaron la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).

Las transferencias vinculadas a Mellino son apenas una parte de una compleja red de movimientos que se activaron antes, durante y después del nacimiento la moneda virtual $LIBRA, cuyo auge y repentino colapso disparó numerosas denuncias contra el Presidente y se investiga en la justicia federal de Comodoro Py como una posible estafa.