En el segundo día del debate sobre la ley ómnibus en el Congreso Nacional, hubo distintos momentos de tensión, debates acalorados y fuertes discusiones.

Uno de los momentos más tensos de la jornada fue protagonizado por Cecilia Moreau, la diputada de Unión por la Patria (UP) cuando tomó la palabra y arremetió contra su par del Pro, Damián Arabia, por una acusación que vertió.

Moreau hizo referencia a cuando Arabia, en su alocución, aseguró que un diputado kirchnerista ayer le pegó a un policía, que había quedado internado con un diente menos, y lo acusó de buscar fueros por tener vínculos con el narcotráfico en Santa Fe.

En ese momento, el diputado del Pro hizo mención del nombre del acusado, pero pareció indicar a Eduardo Toniolli, de Santa Fe, quien ayer discutió con miembros de la Policía Federal Argentina (PFA) cuando se llevaron detenidas a cuatro mujeres.

Tras eso, Moreau le pidió a Arabia que hiciera la denuncia formal: “Si un diputado tiene toda esa información guardada, que tiene que ver con el narcotráfico que dicen combatir, tiene que poner lo que hay que poner y presentarse a la Justicia. Retire lo dicho, haga una cuestión de privilegio como corresponde y vaya a la Justicia, no sea cobarde”.

Mientras esto ocurría, Menem intentaba marcarle que se calmara, para continuar la sesión. Fue entonces cuando Moreau se dirigió al libertario: “A usted presidente: no todo tiene que ver con las formas y el tiempo. Usted también tiene que hacer valer el rol”.

“Diputada, no me diga lo que tengo que hacer”, replicó Menem, a lo que la referente de UP, que antes conducía la Cámara baja, indicó: “Sí se lo digo porque lo votamos todos, a mí me lo dijeron durante años”.

Los gritos no cesaban en el Congreso y Menem tomó la decisión de apagarle micrófono y solicitó “Estoy hablando yo, por favor le pido. Guardemos las formas y continúe. Y reiteró: Por favor, guardemos las formas y no nos insultemos entre nosotros”.

Enojada, Moreau volvió a hablar con el audio activado. “Nunca apagué el micrófono a un diputado cuando refirieron improperios. No corte el micrófono, presidente, usted no es ‘cárcel o bala’, usted es el presidente de la casa de la democracia”, le exigió.

Y luego volvió a la cuestión con Arabia: “El diputado tiene que retractarse o ir a la Justicia, usted no puede hacer girar esta cuestión de privilegio, gracias”, cerró la legisladora.

Tras el acalorado episodio, el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, en un intentó de ordenar la sesión, pidió calma. “Hago una convocatoria a la reflexión, a continuar el debate. A los que queremos colaborar: que la ley salga, tratemos de que las pelotas que van afuera no las metan al arco y hagan gol. En la jerga de la Cámara el oficialismo se lleva la ley y la oposición, el discurso”, dijo el experonista, de amplia experiencia legislativa, que suele apoyar a Menem en la tarea en la que recién se inicia.

Y cerró: “Dejemos que se desarrollen las cuestiones de privilegio y avancemos sobre el debate de la ley”.

