La vicejefa de Gabinete se refirió a los funcionarios que declararon ahorrar en dólares; el ranking de dólares declarados la ubica en el cuarto lugar

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, se refirió a los ahorros en dólares declarados por integrantes del Gobierno, incluida ella, luego de la crítica del presidente Alberto Fernández a la "acumulación de dólares". "Aquí no hay una cuestión de moral", expresó.

"Comprar o no comprar dólares no es una cuestión de ser buena o mala persona", dijo la economista, y llamó a "recuperar la soberanía de la moneda".

Luego de la nueva medida del Banco Central, que elevó la cotización del dólar ahorro a $131 por la retención del 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, desde el Gobierno salieron a defender la medida y repitieron que la idea es que la gente apueste por el peso argentino. Sin embargo, según reveló LA NACION, son varios los funcionarios que mostraron ahorrar en dólares en sus declaraciones juradas.

Según el listado, quien mayor cantidad de dólares declaró fue el diputado Máximo Kirchner, con el equivalente en pesos a $106.700.000, y Todesca está en el cuarto lugar, con $7.861.530.

"Aquí no hay una cuestión de moral", dijo la funcionaria. "Es obvio que en la Argentina tenemos ese problema del ahorro en moneda extranjera", agregó, y volvió a enfatizar en que eso es lo que se busca cambiar con las nuevas restricciones. "Tenemos que ir recuperando la soberanía de la moneda", señaló.

"Yo sé que las medidas cambiarias son molestas, pero no tenemos que perder de vista su objetivo: tenemos que cuidar las reservas, porque si no, no tenemos los dólares para pagar las importaciones y las deudas", expresó Todesca. "No es un castigo para nadie, pero sucede que cuando el Estado pierde reservas lo que pierde es su capacidad hacia adelante para promover la producción y el empleo", agregó.

Consultada sobre la restricción a la compra de dólares para beneficiarios de planes, como la asignación universal por hijo o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la economista expresó: "Es un universo que recibe asistencia del Estado así que no podemos por un lado inyectar pesos en la economía y por el otro lado perder reservas".

"No me quiero poner en un discurso moralista, porque comprar o no comprar dólares no es una cuestión de ser buena o mala persona, pero no hay que perder de vista el objetivo: hay una sola caja donde están los dólares y si no los cuidamos, la economía se precipita a una situación de contracción, que es todo lo contrario a lo que necesitamos", dijo.

El día después de haber anunciado el endurecimiento del cepo cambiario, el presidente Alberto Fernández dijo que en el país "hacen falta dólares para producir, no para guardar".

Ayer, Todesca pronosticó una caída de la economía "bastante áspera" para este año: 12%. De todas maneras aseguró que el primer trimestre del año que viene va a haber crecimiento. "No sabemos cuánto va a caer la economía este año. Tenemos una proyección bastante áspera: 12%. Pero todavía nos quedan los últimos tres meses", dijo.

