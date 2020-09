El presidente de la Nación se refirió al dólar luego del anuncio sobre las nuevas disposiciones para las operaciones con dicha moneda extranjera Crédito: Youtube Casa Rosada

Desde la sede central de Arsat, en Benavídez, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo una breve defensa del reforzado cepo al dólar, luego de que el nuevo esquema que rige para las operaciones con la moneda extranjera sacudiera el terreno económico, en las últimas horas. El primer mandatario sostuvo que en el país "hacen falta dólares para producir, no para guardar".

Fernández habló de una "lógica de la economía" que "ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares, en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar".

Sobre ello indicó que continuarán "trabajando y haciéndolo juntos", y agregó: "Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los argentinos quieren lo mismo que nosotros, quieren una Argentina que produzca y trabaje: los dos objetivos que nos mueven y nos van a llevar a la victoria de los argentinos, no de un gobierno".

Anoche, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, fue el encargado de notificar las nuevas disposiciones para el dólar, luego de que los miembros del Ejecutivo se hayan mostrado distantes al cepo en entrevistas y alocuciones previas al anuncio.

La aclaración sobre la meritocracia

Ayer, en San Juan, Fernández había manifestado que "lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años". Sin embargo, hoy volvió sobre esos dichos y aclaró: "Ayer los diarios titulaban 'Alberto Fernández piensa que el mérito no sirve para progresar'. Yo no digo semejante imbecilidad, lo que no creo es en la meritocracia".

El Presidente refirió que "el mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos" y manifestó: "Si algunos tenemos mejores condiciones para desarrollarnos que otros, el mérito no alcanza y es allí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres, y eso es lo que no podemos permitir nosotros".

El nuevo Plan Federal de Conectividad

En otro discurso que apeló a la necesidad de igualdad entre los argentinos y en el que insistió sobre una construcción de la Argentina "desigual", que derivó en un "país de la periferia" y un "país central", dijo sobre el nuevo Plan Federal de Conectividad presentado hoy junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y a la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom: "Lo que estamos haciendo con este tendido de fibra óptica es integrar al país".

Fernández admitió que las primeras discusiones sobre Arsat (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima) se dieron en 2004 y se retrotrajo a los años en que fue jefe de Gabinete del expresidente Néstor Kirchner. "El país que imaginamos con Néstor todavía tiene deudas pendientes y aquello que iniciamos no hemos logrado concluirlo porque en el medio hubo cuatro años donde todo se paralizó", mencionó el Presidente, en referencia a la administración de Cambiemos.

El presidente de la Nación estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, con quienes anunció el nuevo Plan Federal de Conectividad Crédito: Captura Presidencia

El primer mandatario sostuvo que gracias al Arsat "tendrán conectividad muchas zonas rurales a las que la fibra óptica no llega" y comentó: "Todos los que hicieron esto son argentinos, técnicos y científicos formidables, que durante muchos años fueron invitados a salir del país y del sistema, fueron expulsados de la Argentina. Me la pasé diciéndolo toda la campaña, cada vez que veo un científico que emigra, siento que la Argentina retrocede".

En referencia con ello, pidió: "Yo no quiero que emigre más nadie porque esto y mucho más es lo que pueden hacer los científicos argentinos". También dijo que percibe en ellos "el compromiso que tienen con la patria".

Fernández también apeló a la frase "la patria es el otro", utilizada por la vicepresidenta Cristina Kirchner durante actos de su gestión y sostuvo: "La patria no es una palabra vieja, sino que tiene que estar en nuestra alma y la cabeza. La patria somos nosotros y la patria es el otro, y es pensar en todos los que no están conectados, a los que hay que darles las mismas posibilidades que algunos tenemos".

